Чи очікувати магнітні бурі 22 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У вівторок, 22 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у вівторок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у вівторок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 22 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Місяці невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Сая
21 вересня, 22:43
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення «жучка» у своїй автівці
21 вересня, 22:12