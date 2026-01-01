Місяці невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Сая

Берестечківська громада у скорботі. Там сповістили про загибель Захисника України жителя с. Старики —, 1980 року народження.Про це повідомили у громаді.Микола Степанович став на захист України у перші місяці повномасштабного вторгнення. 27 лютого 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації.Вірний військовій присязі загинув 29 квітня 2024 року в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.Він віддав своє життя за Україну, за її свободу та незалежність, за можливість майбутніх поколінь жити під мирним небом.Берестечківська міська рада про дату, час та місце зустрічі Героя повідомить додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.