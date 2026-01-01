Місяці невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Сая
Сьогодні, 22:43
Берестечківська громада у скорботі. Там сповістили про загибель Захисника України жителя с. Старики — Сая Миколи Степановича, 1980 року народження.
Про це повідомили у громаді.
Микола Степанович став на захист України у перші місяці повномасштабного вторгнення. 27 лютого 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації.
Вірний військовій присязі загинув 29 квітня 2024 року в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.
Він віддав своє життя за Україну, за її свободу та незалежність, за можливість майбутніх поколінь жити під мирним небом.
Берестечківська міська рада про дату, час та місце зустрічі Героя повідомить додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді.
Микола Степанович став на захист України у перші місяці повномасштабного вторгнення. 27 лютого 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації.
Вірний військовій присязі загинув 29 квітня 2024 року в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.
Він віддав своє життя за Україну, за її свободу та незалежність, за можливість майбутніх поколінь жити під мирним небом.
Берестечківська міська рада про дату, час та місце зустрічі Героя повідомить додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Місяці невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Сая
Сьогодні, 22:43
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення «жучка» у своїй автівці
Сьогодні, 22:12
На війні загинув Герой з Волині Дмитро Різник
Сьогодні, 21:15