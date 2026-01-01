На війні загинув Герой з Волині Дмитро Різник

Оваднівська громада на Волині знову втратила свого Захисника.18 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Писарівка, Сумського району Сумської області внаслідок ведення бойових дій загинув житель села Красностав, солдат, 11 листопада 1996 року народження.Про це повідомили в Оваднівській громаді.Дмитро був мужнім воїном, справжнім патріотом і вірним сином України. До останнього подиху він із честю виконував свій військовий обов'язок, залишаючись відданим Військовій присязі та українському народові. Він віддав найдорожче — власне життя — за свободу, незалежність і мирне майбутнє нашої держави.Про дату, час та місце поховання Захисника України буде повідомлено додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.