Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 22 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 22 вересня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі та вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура в м. Луцьк вночі 8-10°, вдень 13-15°.



Область



Хмарна погода. Вночі та вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 22 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода. Вночі та вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура в м. Луцьк вночі 8-10°, вдень 13-15°.Хмарна погода. Вночі та вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15°

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