У музеї на Волині з'явився столик, вирізьблений вручну у Західній Європі у 19 столітті
Сьогодні, 19:03
Фонд Ковельського історичного музею поповнився декоративним столиком, що датується серединою ХІХ століття. Річ, ймовірно, походить із Північно-Західної Європи.
Про це Суспільному розповіла головна зберігачка фондів Мирослава Мороз.
«Ковельчани на початку XX століття, перед Польською республікою, користувалися предметами побуту, меблями, привезеними зі Західної Європи», — сказала Мирослава Мороз.
Це, з її слів, підтверджують артефакти, знайдені під час реконструкції місцевого парку імені Лесі Українки: фрагменти посуду з клеймами європейських фабрик і компаній.
«Столик я оцінила періодом середини XIX століття. Мені здається, він міг бути виготовлений раніше, тому що там повністю ручна робота. Має дуже вишукане різьблення. Надзвичайно елегантний, вишуканий», — додала зберігачка фондів.
Артефакт має відкидну стільницю, яку можна відкинути за допомогою металевого механізму. Стільниця кругла, з виразною декоративною профільованою крайкою, густо оздобленою рельєфним рослинним орнаментом, розповіла Мирослава Мороз.
У різьбленні простежуються стилізовані листки, пагони, завитки та рослинні мотиви. Діаметр стільниці — 50 сантиметрів, висота — 75 сантиметрів. Зазначила, що цей столик міг слугувати для кавових посиденьок, читання книг.
Основа столика — три вигнуті різьблені ніжки, прикрашені рослинним орнаментом і завитками. Їхні лапоподібні завершення, зі слів Мирослави Мороз, є характерною деталлю європейського меблевого мистецтва ХІХ століття.
«Біля нього можна фотографуватися відвідувачам. Поряд стоїть крісло, теж розкішне, тої ж доби. Ми дозволяємо відвідувачам присісти на ньому і зробити світлину», — сказала музейниця.
Музейниця додала: меблі у фонді з'являються не часто, раз на рік, адже рідко хто хоче прощатися з таким антикваріатом.
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Про це Суспільному розповіла головна зберігачка фондів Мирослава Мороз.
«Ковельчани на початку XX століття, перед Польською республікою, користувалися предметами побуту, меблями, привезеними зі Західної Європи», — сказала Мирослава Мороз.
Це, з її слів, підтверджують артефакти, знайдені під час реконструкції місцевого парку імені Лесі Українки: фрагменти посуду з клеймами європейських фабрик і компаній.
«Столик я оцінила періодом середини XIX століття. Мені здається, він міг бути виготовлений раніше, тому що там повністю ручна робота. Має дуже вишукане різьблення. Надзвичайно елегантний, вишуканий», — додала зберігачка фондів.
Артефакт має відкидну стільницю, яку можна відкинути за допомогою металевого механізму. Стільниця кругла, з виразною декоративною профільованою крайкою, густо оздобленою рельєфним рослинним орнаментом, розповіла Мирослава Мороз.
У різьбленні простежуються стилізовані листки, пагони, завитки та рослинні мотиви. Діаметр стільниці — 50 сантиметрів, висота — 75 сантиметрів. Зазначила, що цей столик міг слугувати для кавових посиденьок, читання книг.
Основа столика — три вигнуті різьблені ніжки, прикрашені рослинним орнаментом і завитками. Їхні лапоподібні завершення, зі слів Мирослави Мороз, є характерною деталлю європейського меблевого мистецтва ХІХ століття.
«Біля нього можна фотографуватися відвідувачам. Поряд стоїть крісло, теж розкішне, тої ж доби. Ми дозволяємо відвідувачам присісти на ньому і зробити світлину», — сказала музейниця.
Музейниця додала: меблі у фонді з'являються не часто, раз на рік, адже рідко хто хоче прощатися з таким антикваріатом.
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