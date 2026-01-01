У музеї на Волині з'явився столик, вирізьблений вручну у Західній Європі у 19 столітті





Про це Мирослава Мороз.



«Ковельчани на початку XX століття, перед Польською республікою, користувалися предметами побуту, меблями, привезеними зі Західної Європи», — сказала Мирослава Мороз.



Це, з її слів, підтверджують артефакти, знайдені під час реконструкції місцевого парку імені Лесі Українки: фрагменти посуду з клеймами європейських фабрик і компаній.



«Столик я оцінила періодом середини XIX століття. Мені здається, він міг бути виготовлений раніше, тому що там повністю ручна робота. Має дуже вишукане різьблення. Надзвичайно елегантний, вишуканий», — додала зберігачка фондів.



Артефакт має відкидну стільницю, яку можна відкинути за допомогою металевого механізму. Стільниця кругла, з виразною декоративною профільованою крайкою, густо оздобленою рельєфним рослинним орнаментом, розповіла Мирослава Мороз.



У різьбленні простежуються стилізовані листки, пагони, завитки та рослинні мотиви. Діаметр стільниці — 50 сантиметрів, висота — 75 сантиметрів. Зазначила, що цей столик міг слугувати для кавових посиденьок, читання книг.



Основа столика — три вигнуті різьблені ніжки, прикрашені рослинним орнаментом і завитками. Їхні лапоподібні завершення, зі слів Мирослави Мороз, є характерною деталлю європейського меблевого мистецтва ХІХ століття.



«Біля нього можна фотографуватися відвідувачам. Поряд стоїть крісло, теж розкішне, тої ж доби. Ми дозволяємо відвідувачам присісти на ньому і зробити світлину», — сказала музейниця.



Музейниця додала: меблі у фонді з'являються не часто, раз на рік, адже рідко хто хоче прощатися з таким антикваріатом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фонд Ковельського історичного музею поповнився декоративним столиком, що датується серединою ХІХ століття. Річ, ймовірно, походить із Північно-Західної Європи.Про це Суспільному розповіла головна зберігачка фондів«Ковельчани на початку XX століття, перед Польською республікою, користувалися предметами побуту, меблями, привезеними зі Західної Європи», — сказала Мирослава Мороз.Це, з її слів, підтверджують артефакти, знайдені під час реконструкції місцевого парку імені Лесі Українки: фрагменти посуду з клеймами європейських фабрик і компаній.«Столик я оцінила періодом середини XIX століття. Мені здається, він міг бути виготовлений раніше, тому що там повністю ручна робота. Має дуже вишукане різьблення. Надзвичайно елегантний, вишуканий», — додала зберігачка фондів.Артефакт має відкидну стільницю, яку можна відкинути за допомогою металевого механізму. Стільниця кругла, з виразною декоративною профільованою крайкою, густо оздобленою рельєфним рослинним орнаментом, розповіла Мирослава Мороз.У різьбленні простежуються стилізовані листки, пагони, завитки та рослинні мотиви. Діаметр стільниці — 50 сантиметрів, висота — 75 сантиметрів. Зазначила, що цей столик міг слугувати для кавових посиденьок, читання книг.Основа столика — три вигнуті різьблені ніжки, прикрашені рослинним орнаментом і завитками. Їхні лапоподібні завершення, зі слів Мирослави Мороз, є характерною деталлю європейського меблевого мистецтва ХІХ століття.«Біля нього можна фотографуватися відвідувачам. Поряд стоїть крісло, теж розкішне, тої ж доби. Ми дозволяємо відвідувачам присісти на ньому і зробити світлину», — сказала музейниця.Музейниця додала: меблі у фонді з'являються не часто, раз на рік, адже рідко хто хоче прощатися з таким антикваріатом.

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