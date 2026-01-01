Вибиті шибки, багато розбитого скла: лучани жаліються на занедбану будівлю колишнього клубу «21 століття»

Вибиті шибки, багато розбитого скла: лучани жаліються на занедбану будівлю колишнього клубу «21 століття»
До Луцької міської ради звернулися мешканці міста щодо занедбаної будівлі колишнього клубу «21 століття», що розташована на проспекті Молоді, 2.

Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Нині будівля перебуває у неналежному стані. Тут вибиті шибки, є багато розбитого скла та металевих конструкцій. При цьому потрапити всередину можна безперешкодно.

Особливе занепокоєння викликає те, що у вечірній час у приміщенні перебувають підлітки.

«Отримали звернення лучан щодо занедбаної будівлі колишнього клубу «21 століття». Вибиті шибки, багато розбитого скла та металевих конструкцій. Є вільний доступ усередину, де у вечірній час перебувають підлітки. Це становить небезпеку для їхнього життя та здоров’я», — зазначив Андрій Разумовський.
Вибиті шибки, багато розбитого скла: лучани жаліються на занедбану будівлю колишнього клубу «21 століття»

Посадовець звернувся до власників будівлі із проханням терміново вжити заходів і закрити доступ до приміщення.
Вибиті шибки, багато розбитого скла: лучани жаліються на занедбану будівлю колишнього клубу «21 століття»

«Звертаємося до власників із проханням терміново закрити доступ до будівлі».

Також Андрій Разумовський закликав батьків звернути увагу на ситуацію та пояснити дітям небезпеку перебування у занедбаному приміщенні.
Вибиті шибки, багато розбитого скла: лучани жаліються на занедбану будівлю колишнього клубу «21 століття»

«Батьків прошу звернути увагу на цю ситуацію та не дозволяти дітям там перебувати».

Довідково: Клуб «21 століття» відомий серед лучан як «Трьошка» та був популярним серед молоді ще у 2000-х роках.
Вибиті шибки, багато розбитого скла: лучани жаліються на занедбану будівлю колишнього клубу «21 століття»

Історично приміщення пов’язане з колишнім кінотеатром «Луцьк», який згодом переоблаштували під нічний клуб. Сьогодні ж будівля має зовсім інший вигляд, а її відкритий доступ створює додаткові ризики для людей, які можуть перебувати всередині.
Вибиті шибки, багато розбитого скла: лучани жаліються на занедбану будівлю колишнього клубу «21 століття»
Вибиті шибки, багато розбитого скла: лучани жаліються на занедбану будівлю колишнього клубу «21 століття»
Вибиті шибки, багато розбитого скла: лучани жаліються на занедбану будівлю колишнього клубу «21 століття»
Вибиті шибки, багато розбитого скла: лучани жаліються на занедбану будівлю колишнього клубу «21 століття»


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Теги: Клуб «21 століття», Луцьк
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