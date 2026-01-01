Вибиті шибки, багато розбитого скла: лучани жаліються на занедбану будівлю колишнього клубу «21 століття»





Про це Андрій Разумовський.



Нині будівля перебуває у неналежному стані. Тут вибиті шибки, є багато розбитого скла та металевих конструкцій. При цьому потрапити всередину можна безперешкодно.



Особливе занепокоєння викликає те, що у вечірній час у приміщенні перебувають підлітки.



«Отримали звернення лучан щодо занедбаної будівлі колишнього клубу «21 століття». Вибиті шибки, багато розбитого скла та металевих конструкцій. Є вільний доступ усередину, де у вечірній час перебувають підлітки. Це становить небезпеку для їхнього життя та здоров’я», — зазначив Андрій Разумовський.



Посадовець звернувся до власників будівлі із проханням терміново вжити заходів і закрити доступ до приміщення.



«Звертаємося до власників із проханням терміново закрити доступ до будівлі».



Також Андрій Разумовський закликав батьків звернути увагу на ситуацію та пояснити дітям небезпеку перебування у занедбаному приміщенні.



«Батьків прошу звернути увагу на цю ситуацію та не дозволяти дітям там перебувати».



Довідково: Клуб «21 століття» відомий серед лучан як «Трьошка» та був популярним серед молоді ще у 2000-х роках.



Історично приміщення пов’язане з колишнім кінотеатром «Луцьк», який згодом переоблаштували під нічний клуб. Сьогодні ж будівля має зовсім інший вигляд, а її відкритий доступ створює додаткові ризики для людей, які можуть перебувати всередині.





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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької міської ради звернулися мешканці міста щодо занедбаної будівлі колишнього клубу «21 століття», що розташована на проспекті Молоді, 2.Про це повідомив секретар Луцької міської радиНині будівля перебуває у неналежному стані. Тут вибиті шибки, є багато розбитого скла та металевих конструкцій. При цьому потрапити всередину можна безперешкодно.Особливе занепокоєння викликає те, що у вечірній час у приміщенні перебувають підлітки.«Отримали звернення лучан щодо занедбаної будівлі колишнього клубу «21 століття». Вибиті шибки, багато розбитого скла та металевих конструкцій. Є вільний доступ усередину, де у вечірній час перебувають підлітки. Це становить небезпеку для їхнього життя та здоров’я», — зазначив Андрій Разумовський.Посадовець звернувся до власників будівлі із проханням терміново вжити заходів і закрити доступ до приміщення.«Звертаємося до власників із проханням терміново закрити доступ до будівлі».Також Андрій Разумовський закликав батьків звернути увагу на ситуацію та пояснити дітям небезпеку перебування у занедбаному приміщенні.«Батьків прошу звернути увагу на цю ситуацію та не дозволяти дітям там перебувати».Клуб «21 століття» відомий серед лучан як «Трьошка» та був популярним серед молоді ще у 2000-х роках.Історично приміщення пов’язане з колишнім кінотеатром «Луцьк», який згодом переоблаштували під нічний клуб. Сьогодні ж будівля має зовсім інший вигляд, а її відкритий доступ створює додаткові ризики для людей, які можуть перебувати всередині.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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