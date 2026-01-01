Федоров заявив, що Зеленський відмовився від виборів через можливе балотування Залужного й Буданова

Михайло Федоров заявив, що ще в червні, до свого звільнення, пропонував президенту Володимиру Зеленському провести вибори. За словами Федорова, Зеленський був готовий до такого кроку, однак відмовився через можливу участь у виборах Валерія Залужного.



Як повідомляє



За словами ексміністра, він переконував Зеленського провести вибори, щоб президент після цього зосередився на війні.



"Я прямо сказав президенту, що потрібно проводити вибори, бо тоді ви перестанете про них думати й будете думати про свій пам'ятник. Він запитав: "У чому твій інтерес?". Я відповів: "У перемозі у війні"", – розповів Федоров.



Він стверджує, що Зеленський був готовий провести вибори в червні, однак "через те, що пішов би Залужний, відмовився".



Водночас у матеріалі йдеться, що Федоров вважав, що Зеленський має шанс переобратися на тлі великих атак на Москву та позитивних новин із Криму й Донбасу.



За інформацією видання, ідею швидкого проведення виборів восени зрештою відкинули після того, як відмовився не балотуватися не лише посол України у Великій Британії Валерій Залужний, а й очільник Офісу президента Кирило Буданов.



На запитання, чи пропонував хтось профінансувати його власний політичний проєкт після публічного заклику провести вибори, Федоров відповів, що "зацікавлених було багато", однак він сам "не шукає партнерів".



18 серпня Федоров публічно заявив про необхідність проведення виборів в Україні. За його словами, навіть за умов тривалої війни Україна має знайти механізм для відновлення повноцінного виборчого процесу. Він визнавав, що організувати вибори буде складно, однак наголошував, що "складність не означає неможливість".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній міністр оборонизаявив, що ще в червні, до свого звільнення, пропонував президентупровести вибори. За словами Федорова, Зеленський був готовий до такого кроку, однак відмовився через можливу участь у виборахЯк повідомляє Цензор.НЕТ , про це йдеться у матеріалі "Української правди", журналісти якої поспілкувалися з Федоровим.За словами ексміністра, він переконував Зеленського провести вибори, щоб президент після цього зосередився на війні."Я прямо сказав президенту, що потрібно проводити вибори, бо тоді ви перестанете про них думати й будете думати про свій пам'ятник. Він запитав: "У чому твій інтерес?". Я відповів: "У перемозі у війні"", – розповів Федоров.Він стверджує, що Зеленський був готовий провести вибори в червні, однак "через те, що пішов би Залужний, відмовився".Водночас у матеріалі йдеться, що Федоров вважав, що Зеленський має шанс переобратися на тлі великих атак на Москву та позитивних новин із Криму й Донбасу.За інформацією видання, ідею швидкого проведення виборів восени зрештою відкинули після того, як відмовився не балотуватися не лише посол України у Великій Британії Валерій Залужний, а й очільник Офісу президента Кирило Буданов.На запитання, чи пропонував хтось профінансувати його власний політичний проєкт після публічного заклику провести вибори, Федоров відповів, що "зацікавлених було багато", однак він сам "не шукає партнерів".18 серпня Федоров публічно заявив про необхідність проведення виборів в Україні. За його словами, навіть за умов тривалої війни Україна має знайти механізм для відновлення повноцінного виборчого процесу. Він визнавав, що організувати вибори буде складно, однак наголошував, що "складність не означає неможливість".

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