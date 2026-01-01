Війна забрала життя Героя з Луцька Дениса Жука

Денис Жук.



Про це



"Жук Денис Вадимович народився 16 червня 2000 року в Луцьку. Тут минули його дитячі і шкільні роки.



У 2017 році – випускник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.



Майор Денис Жук все своє життя присвятив Державній прикордонній службі.



В 2021 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, здобувши ступінь вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та професійну кваліфікацію офіцера тактичного рівня Державної прикордонної служби України. Після закінчення навчання проходив військову службу в прикордонному загоні.



Повномасштабне збройне вторгнення росії в Україну зустрів безпосередньо на державному кордоні, виконуючи бойові завдання.



Майор Жук Денис Вадимович був нагороджений пам’ятною медаллю «За захист міста-Героя Харків». Також за сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та досягнуті результати у службовій діяльності нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою «Відмінний прикордонник».



Під керівництвом майора Дениса Жука особовий склад прикордонників виконували бойові завдання на території Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.



«Денис був начальником, який завжди поруч, цінував своїх людей більше, ніж власне життя. Він часто говорив, що найбільше за все боїться втратити когось зі своїх хлопців. За кожним військовослужбовцем він бачив не просто підлеглого, а бачив людину, яку вдома люблять і чекають. Ден був тим керівником, який сам особисто перебував на бойових позиціях разом зі своїми хлопцями, знав у яких умовах вони воюють. Всі хлопці знали, що він не відправить людей туди, куди сам не готовий піти", – розповіли побратими Дениса.



Позиція щодо нагород була жорсткою: «В нагородах має бути весь особовий склад, а не керівник. Що то за керівник, у якого хлопці без відзнак?». Це була цитата Дениса, яку собі у блокнот записав його заступник.



Помер військовослужбовець внаслідок отриманих травм 17 вересня 2026 року у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. Мещанінова.



Батько Дениса, Вадим Іванович, розповів, що син мав велике почуття справедливості і мав надзвичайно добре серце: «Він був військовим. Все життя присвятив прикордонній службі. Мав загострене почуття справедливості і був дуже доброю людиною».



У Дениса залишилися тато, мама, молодший брат.



"Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям та побратимам Дениса. Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України. Вічна пам’ять і слава Захиснику України", - наголошують у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" до Луцька повертається захисник УкраїниПро це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради."Жук Денис Вадимович народився 16 червня 2000 року в Луцьку. Тут минули його дитячі і шкільні роки.У 2017 році – випускник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.Майор Денис Жук все своє життя присвятив Державній прикордонній службі.В 2021 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, здобувши ступінь вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та професійну кваліфікацію офіцера тактичного рівня Державної прикордонної служби України. Після закінчення навчання проходив військову службу в прикордонному загоні.Повномасштабне збройне вторгнення росії в Україну зустрів безпосередньо на державному кордоні, виконуючи бойові завдання.Майор Жук Денис Вадимович був нагороджений пам’ятною медаллю «За захист міста-Героя Харків». Також за сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та досягнуті результати у службовій діяльності нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою «Відмінний прикордонник».Під керівництвом майора Дениса Жука особовий склад прикордонників виконували бойові завдання на території Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.«Денис був начальником, який завжди поруч, цінував своїх людей більше, ніж власне життя. Він часто говорив, що найбільше за все боїться втратити когось зі своїх хлопців. За кожним військовослужбовцем він бачив не просто підлеглого, а бачив людину, яку вдома люблять і чекають. Ден був тим керівником, який сам особисто перебував на бойових позиціях разом зі своїми хлопцями, знав у яких умовах вони воюють. Всі хлопці знали, що він не відправить людей туди, куди сам не готовий піти", – розповіли побратими Дениса.Позиція щодо нагород була жорсткою: «В нагородах має бути весь особовий склад, а не керівник. Що то за керівник, у якого хлопці без відзнак?». Це була цитата Дениса, яку собі у блокнот записав його заступник.Помер військовослужбовець внаслідок отриманих травм 17 вересня 2026 року у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. Мещанінова.Батько Дениса, Вадим Іванович, розповів, що син мав велике почуття справедливості і мав надзвичайно добре серце: «Він був військовим. Все життя присвятив прикордонній службі. Мав загострене почуття справедливості і був дуже доброю людиною».У Дениса залишилися тато, мама, молодший брат."Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям та побратимам Дениса. Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України. Вічна пам’ять і слава Захиснику України", - наголошують у міській раді.

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