У Луцьку комунальники два дні шукали прихований порив водогону на Винниченка





Станом на ранок 21 вересня працівники комунального підприємства «Луцькводоканал» знайшли місце пориву і приступили до його ліквідації, пише



Чому порив шукали два дні



На місці ймовірного витоку на Винниченка працювали спецтехніка та бригада ремонтників. За словами майстрині цеху підприємства Оксани Корчмарчук, аварія була прихованою — працівники не могли одразу визначити точне місце пошкодження труби.



«Зараз ми працюємо, ліквідовуємо порив водопроводу, тобто скритий порив, і не можемо встановити відстань, де саме порив став. Все, ми потихеньку вже другий день поспіль стараємося ліквідувати ситуацію», — пояснила вона.



Водопостачання перекрили на частині вулиць, які під'єднані до цієї мережі. Відкрити воду раніше комунальники не могли, оскільки це затоплювало місце проведення робіт.



Окрема складність пошуку пориву полягає у тому, що водогін пролягає під проїжджою частиною. Через рух транспорту ґрунт у місці розкопок обвалюється, а вода вимиває його.



«Наша труба 150-ка іде по лінії. Ми трубу знайшли, але відповідно, де місце пориву, не бачимо. Водичка миє, підмиває скрізь, бачите обвали», — розповіла Оксана Корчмарчук.



За словами працівника «Луцькводоканалу» Федора Маковського, мережам на цій ділянці близько ста років. «Це ще за Польщі будувалося», — зазначив працівник підприємства.



Щоб визначити місце пошкодження, комунальники перекривали гідрант і створювали тиск у трубі. Після цього вдалося встановити, де саме стався порив.



Поруч із водогоном — високовольтні мережі



Ще одна складність під час аварійних робіт — поруч із водогоном проходять високовольтні електричні мережі. Представниця обленерго Ірина Стрелюк пояснила, що перед проведенням робіт екскаватором працівники мають спочатку визначити розташування електромереж.



«Тут проходять наші мережі. Я мушу дати дозвіл письмовий майстру водоканалу. Треба знайти спочатку наші мережі, а тоді ремонтувати водопровід. Це складність така», — сказала Ірина Стрелюк.



Коли відновлять водопостачання



«Зараз ми вже на фінальному етапі, знайшли порив, де саме, і будемо встановлювати ремонтний хомут. Тобто водичка скоро людям буде подана. Все завершилося, як хотіли. Ну, не так швидко», — сказала майстриня цеху Оксана Корчмарчук.



За її словами, воду в домівках мешканців планували відновити до кінця дня 21 вересня. Після ремонту комунальникам також потрібно засипати розкопану ділянку та привести її до ладу.

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