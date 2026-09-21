Зеленський та Трамп зустрінуться 22 вересня

Зеленський та Трамп зустрінуться 22 вересня
Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом 22 вересня у США.

Про це повідомили співрозмовники УП в Офісі президента.

Поки програма зустрічі не розголошується. Очікується, що Зеленський прибуде до США ввечері понеділка.

20 вересня Зеленський провів розмову з Трампом, під час якої вони домовилися про зустріч у Нью-Йорку.

"Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки", – заявив тоді Зеленський.

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Теги: Трамп, Зеленський
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