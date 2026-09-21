Зеленський та Трамп зустрінуться 22 вересня

Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом 22 вересня у США.



Про це



Поки програма зустрічі не розголошується. Очікується, що Зеленський прибуде до США ввечері понеділка.



20 вересня Зеленський провів розмову з Трампом, під час якої вони домовилися про зустріч у Нью-Йорку.



"Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки", – заявив тоді Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпроведе зустріч із президентом22 вересня у США.Про це повідомили співрозмовники УП в Офісі президента.Поки програма зустрічі не розголошується. Очікується, що Зеленський прибуде до США ввечері понеділка.20 вересня Зеленський провів розмову з Трампом, під час якої вони домовилися про зустріч у Нью-Йорку."Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки", – заявив тоді Зеленський.

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