Зеленський та Трамп зустрінуться 22 вересня
Сьогодні, 15:20
Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом 22 вересня у США.
Про це повідомили співрозмовники УП в Офісі президента.
Поки програма зустрічі не розголошується. Очікується, що Зеленський прибуде до США ввечері понеділка.
20 вересня Зеленський провів розмову з Трампом, під час якої вони домовилися про зустріч у Нью-Йорку.
"Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки", – заявив тоді Зеленський.
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Про це повідомили співрозмовники УП в Офісі президента.
Поки програма зустрічі не розголошується. Очікується, що Зеленський прибуде до США ввечері понеділка.
20 вересня Зеленський провів розмову з Трампом, під час якої вони домовилися про зустріч у Нью-Йорку.
"Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки", – заявив тоді Зеленський.
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