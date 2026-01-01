У Кремлі зробили заяву щодо відновлення переговорів з Україною та США

У Кремлі зробили заяву щодо відновлення переговорів з Україною та США
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль сподівається на відновлення тристоронніх переговорів щодо війни в Україні.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

"Сподіваємося на відновлення тристоронніх переговорів щодо України. Наразі жодних зрушень у переговорах немає", - зазначив він.

Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.

Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський та Трамп зустрінуться 22 вересня
Сьогодні, 15:20
На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Бештою
Сьогодні, 14:54
У Кремлі зробили заяву щодо відновлення переговорів з Україною та США
Сьогодні, 14:40
Три заводи, які виробляли 90% сталі в Україні, зупинились після російських ударів
Сьогодні, 13:59
В Україні через повітряні тривоги затримуються понад 50 пасажирських поїздів
Сьогодні, 13:15
Медіа
відео
1/8