У Кремлі зробили заяву щодо відновлення переговорів з Україною та США
Сьогодні, 14:40
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль сподівається на відновлення тристоронніх переговорів щодо війни в Україні.
Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.
"Сподіваємося на відновлення тристоронніх переговорів щодо України. Наразі жодних зрушень у переговорах немає", - зазначив він.
Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.
10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.
Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.
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Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.
"Сподіваємося на відновлення тристоронніх переговорів щодо України. Наразі жодних зрушень у переговорах немає", - зазначив він.
Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.
10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.
Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.
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