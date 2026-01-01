У Кремлі зробили заяву щодо відновлення переговорів з Україною та США

Дмитро Пєсков заявив, що Кремль сподівається на відновлення тристоронніх переговорів щодо війни в Україні.



Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає



"Сподіваємося на відновлення тристоронніх переговорів щодо України. Наразі жодних зрушень у переговорах немає", - зазначив він.



Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.



10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.



Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник російського диктаторазаявив, що Кремль сподівається на відновлення тристоронніх переговорів щодо війни в Україні.Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ "Сподіваємося на відновлення тристоронніх переговорів щодо України. Наразі жодних зрушень у переговорах немає", - зазначив він.Нагадаємо, 8 вересня російський диктаторпровів телефонну розмову з президентом США. Говорили про Україну та результати візиту американських посланцівтадо Москви й Києва.10 вересня президентзаявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію