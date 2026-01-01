Три заводи, які виробляли 90% сталі в Україні, зупинились після російських ударів





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На початку вересня російські удари балістичними ракетами вивели з ладу три останні великі металургійні заводи України, розташовані в промислових центрах Запорізької та Дніпропетровської областей.



"Станом на сьогодні Україна більше не має металургійної промисловості", – заявив виданню Олександр Водовиз, керівник апарату генерального директора "Метінвесту".



"Вони (росіяни – ЕП) знали про завод усе, вони точно знали, куди влучити", – додає він.



Балістичні ракети були націлені на доменні печі трьох заводів, зокрема двох заводів "Метінвесту" та заводу "АрселорМіттал" у Кривому Розі.



Компанії повідомили, що ці заводи, на які припадало 90% виробництва сталі в Україні, довелося зупинити.



"Наразі ми не знаємо, скільки часу знадобиться на ремонт – дні, тижні, місяці чи роки", – сказав Водовіз виданню.



Він зазначив, що зупинка заводів, на яких загалом працює понад 15 тис. працівників, може мати серйозні наслідки та значний вплив на податкові надходження до бюджету України.



Росія вранці 17 вересня вдарила двома балістичними ракетами по вже зупиненій Запоріжсталі, одного працівника госпіталізували, виробниче обладнання та залізнична інфраструктура зазнали значних пошкоджень. Це стало четвертою атакою на підприємство за місяць.



Після російського балістичного удару 11 серпня Запоріжсталь повністю зупинила роботу. Наприкінці серпня в Метінвесті заявляли, що строки відновлення комбінату поки неможливо визначити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Три заводи, які виробляли 90% сталі в Україні, зупинились після російських ударів.Про це пише Економічна правда з посиланням на Financial Times.На початку вересня російські удари балістичними ракетами вивели з ладу три останні великі металургійні заводи України, розташовані в промислових центрах Запорізької та Дніпропетровської областей."Станом на сьогодні Україна більше не має металургійної промисловості", – заявив виданню Олександр Водовиз, керівник апарату генерального директора "Метінвесту"."Вони (росіяни – ЕП) знали про завод усе, вони точно знали, куди влучити", – додає він.Балістичні ракети були націлені на доменні печі трьох заводів, зокрема двох заводів "Метінвесту" та заводу "АрселорМіттал" у Кривому Розі.Компанії повідомили, що ці заводи, на які припадало 90% виробництва сталі в Україні, довелося зупинити."Наразі ми не знаємо, скільки часу знадобиться на ремонт – дні, тижні, місяці чи роки", – сказав Водовіз виданню.Він зазначив, що зупинка заводів, на яких загалом працює понад 15 тис. працівників, може мати серйозні наслідки та значний вплив на податкові надходження до бюджету України.Росія вранці 17 вересня вдарила двома балістичними ракетами по вже зупиненій Запоріжсталі, одного працівника госпіталізували, виробниче обладнання та залізнична інфраструктура зазнали значних пошкоджень. Це стало четвертою атакою на підприємство за місяць.Після російського балістичного удару 11 серпня Запоріжсталь повністю зупинила роботу. Наприкінці серпня в Метінвесті заявляли, що строки відновлення комбінату поки неможливо визначити.

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