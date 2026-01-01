На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Бештою
Сьогодні, 14:54
У Ковелі попрощалися з солдатом Дмитром Бештою, такелажником взводу технічного забезпечення в/ч А4723.
Про це повідомили у міській раді.
"Народився 1 січня 1981 року в Ковелі. Навчався у ЗОШ №1, ПТУ №5. Займався акробатикою, волейболом, музикою. У юному віці потрапив в аварію, наслідком якої стали серйозні проблеми зі здоров’ям.
Працював у СЛАТ «ТУР», ПП «Юкон», ТОВ «Нектар».
30 березня 2026 року мобілізували. У складі 44-ї ОМБр пройшов Лозову, Краматорськ, Костянтинівку, Дружківку.
На фронті Дмитро споряджав дрони вибухівкою. Це була ризикована праця, про небезпеку якої рідні знали не все. Сам Дмитро говорив просто: «Важливо, що тепер я послужу Україні». Під час розмов із мамою майже не торкався теми війни, цікавився родинними справами.
15 вересня 2026 року поблизу Дружківки Краматорського р-ну отримав вогнепальне поранення. Наразі обставини та причини смерті встановлюються.
Співчуття мамі Галині Михайлівні, батькові Віктору Васильовичу, вітчиму Віктору Івановичу, брату Геннадію, рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Поховали Дмитра на Алеї Героїв.
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Про це повідомили у міській раді.
"Народився 1 січня 1981 року в Ковелі. Навчався у ЗОШ №1, ПТУ №5. Займався акробатикою, волейболом, музикою. У юному віці потрапив в аварію, наслідком якої стали серйозні проблеми зі здоров’ям.
Працював у СЛАТ «ТУР», ПП «Юкон», ТОВ «Нектар».
30 березня 2026 року мобілізували. У складі 44-ї ОМБр пройшов Лозову, Краматорськ, Костянтинівку, Дружківку.
На фронті Дмитро споряджав дрони вибухівкою. Це була ризикована праця, про небезпеку якої рідні знали не все. Сам Дмитро говорив просто: «Важливо, що тепер я послужу Україні». Під час розмов із мамою майже не торкався теми війни, цікавився родинними справами.
15 вересня 2026 року поблизу Дружківки Краматорського р-ну отримав вогнепальне поранення. Наразі обставини та причини смерті встановлюються.
Співчуття мамі Галині Михайлівні, батькові Віктору Васильовичу, вітчиму Віктору Івановичу, брату Геннадію, рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Поховали Дмитра на Алеї Героїв.
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