На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Бештою

На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Бештою
У Ковелі попрощалися з солдатом Дмитром Бештою, такелажником взводу технічного забезпечення в/ч А4723.

Про це повідомили у міській раді.

"Народився 1 січня 1981 року в Ковелі. Навчався у ЗОШ №1, ПТУ №5. Займався акробатикою, волейболом, музикою. У юному віці потрапив в аварію, наслідком якої стали серйозні проблеми зі здоров’ям.
Працював у СЛАТ «ТУР», ПП «Юкон», ТОВ «Нектар».

30 березня 2026 року мобілізували. У складі 44-ї ОМБр пройшов Лозову, Краматорськ, Костянтинівку, Дружківку.

На фронті Дмитро споряджав дрони вибухівкою. Це була ризикована праця, про небезпеку якої рідні знали не все. Сам Дмитро говорив просто: «Важливо, що тепер я послужу Україні». Під час розмов із мамою майже не торкався теми війни, цікавився родинними справами.

15 вересня 2026 року поблизу Дружківки Краматорського р-ну отримав вогнепальне поранення. Наразі обставини та причини смерті встановлюються.

Співчуття мамі Галині Михайлівні, батькові Віктору Васильовичу, вітчиму Віктору Івановичу, брату Геннадію, рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Поховали Дмитра на Алеї Героїв.

На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Бештою
На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Бештою
На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Бештою

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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