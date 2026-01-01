На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Бештою

Дмитром Бештою, такелажником взводу технічного забезпечення в/ч А4723.



Про це



"Народився 1 січня 1981 року в Ковелі. Навчався у ЗОШ №1, ПТУ №5. Займався акробатикою, волейболом, музикою. У юному віці потрапив в аварію, наслідком якої стали серйозні проблеми зі здоров’ям.

Працював у СЛАТ «ТУР», ПП «Юкон», ТОВ «Нектар».



30 березня 2026 року мобілізували. У складі 44-ї ОМБр пройшов Лозову, Краматорськ, Костянтинівку, Дружківку.



На фронті Дмитро споряджав дрони вибухівкою. Це була ризикована праця, про небезпеку якої рідні знали не все. Сам Дмитро говорив просто: «Важливо, що тепер я послужу Україні». Під час розмов із мамою майже не торкався теми війни, цікавився родинними справами.



15 вересня 2026 року поблизу Дружківки Краматорського р-ну отримав вогнепальне поранення. Наразі обставини та причини смерті встановлюються.



Співчуття мамі Галині Михайлівні, батькові Віктору Васильовичу, вітчиму Віктору Івановичу, брату Геннадію, рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.



Поховали Дмитра на Алеї Героїв.





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