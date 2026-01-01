В Україні через повітряні тривоги затримуються понад 50 пасажирських поїздів
Сьогодні, 13:15
В Україні через повітряні тривоги затримуються понад 50 пасажирських поїздів. Максимальна затримка сягає 17 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на порталі затримок "Укрзалізниці".
В "Укрзалізниці" зазначають, що під час повітряної тривоги задля безпеки пасажирів і поїзних бригад проводиться евакуація людей із поїздів у безпечні місця.
Через це окремі рейси затримуються на тривалий час.
Зокрема, поїзд міжнародного сполучення "Київ-Хелм" затримується більш ніж на три години.
Поїзд "Київ-Варшава-Західна" перебуває в дорозі приблизно на три години довше запланованого, а "Київ-Перемишль" - більш ніж на дві години.
"Київ-Миколаїв" затримується на 16,5 години
Найбільша затримка зафіксована у поїзда "Київ-Миколаїв" - близько 16,5 години.
В "Укрзалізниці" закликають пасажирів враховувати можливі зміни в розкладі та стежити за актуальною інформацією щодо руху своїх поїздів.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на порталі затримок "Укрзалізниці".
В "Укрзалізниці" зазначають, що під час повітряної тривоги задля безпеки пасажирів і поїзних бригад проводиться евакуація людей із поїздів у безпечні місця.
Через це окремі рейси затримуються на тривалий час.
Зокрема, поїзд міжнародного сполучення "Київ-Хелм" затримується більш ніж на три години.
Поїзд "Київ-Варшава-Західна" перебуває в дорозі приблизно на три години довше запланованого, а "Київ-Перемишль" - більш ніж на дві години.
"Київ-Миколаїв" затримується на 16,5 години
Найбільша затримка зафіксована у поїзда "Київ-Миколаїв" - близько 16,5 години.
В "Укрзалізниці" закликають пасажирів враховувати можливі зміни в розкладі та стежити за актуальною інформацією щодо руху своїх поїздів.
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