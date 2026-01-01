В Україні через повітряні тривоги затримуються понад 50 пасажирських поїздів

В Україні через повітряні тривоги затримуються понад 50 пасажирських поїздів
В Україні через повітряні тривоги затримуються понад 50 пасажирських поїздів. Максимальна затримка сягає 17 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на порталі затримок "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" зазначають, що під час повітряної тривоги задля безпеки пасажирів і поїзних бригад проводиться евакуація людей із поїздів у безпечні місця.

Через це окремі рейси затримуються на тривалий час.

Зокрема, поїзд міжнародного сполучення "Київ-Хелм" затримується більш ніж на три години.

Поїзд "Київ-Варшава-Західна" перебуває в дорозі приблизно на три години довше запланованого, а "Київ-Перемишль" - більш ніж на дві години.

"Київ-Миколаїв" затримується на 16,5 години

Найбільша затримка зафіксована у поїзда "Київ-Миколаїв" - близько 16,5 години.

В "Укрзалізниці" закликають пасажирів враховувати можливі зміни в розкладі та стежити за актуальною інформацією щодо руху своїх поїздів.
В Україні через повітряні тривоги затримуються понад 50 пасажирських поїздів
В Україні через повітряні тривоги затримуються понад 50 пасажирських поїздів

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Теги: потяги
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