В Україні через повітряні тривоги затримуються понад 50 пасажирських поїздів





Як інформує



В "Укрзалізниці" зазначають, що під час повітряної тривоги задля безпеки пасажирів і поїзних бригад проводиться евакуація людей із поїздів у безпечні місця.



Через це окремі рейси затримуються на тривалий час.



Зокрема, поїзд міжнародного сполучення "Київ-Хелм" затримується більш ніж на три години.



Поїзд "Київ-Варшава-Західна" перебуває в дорозі приблизно на три години довше запланованого, а "Київ-Перемишль" - більш ніж на дві години.



"Київ-Миколаїв" затримується на 16,5 години



Найбільша затримка зафіксована у поїзда "Київ-Миколаїв" - близько 16,5 години.



В "Укрзалізниці" закликають пасажирів враховувати можливі зміни в розкладі та стежити за актуальною інформацією щодо руху своїх поїздів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні через повітряні тривоги затримуються понад 50 пасажирських поїздів. Максимальна затримка сягає 17 годин.Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляється на порталі затримок "Укрзалізниці".В "Укрзалізниці" зазначають, що під час повітряної тривоги задля безпеки пасажирів і поїзних бригад проводиться евакуація людей із поїздів у безпечні місця.Через це окремі рейси затримуються на тривалий час.Зокрема, поїзд міжнародного сполучення "Київ-Хелм" затримується більш ніж на три години.Поїзд "Київ-Варшава-Західна" перебуває в дорозі приблизно на три години довше запланованого, а "Київ-Перемишль" - більш ніж на дві години.Найбільша затримка зафіксована у поїзда "Київ-Миколаїв" - близько 16,5 години.В "Укрзалізниці" закликають пасажирів враховувати можливі зміни в розкладі та стежити за актуальною інформацією щодо руху своїх поїздів.

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