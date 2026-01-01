Які вантажі не допускаються до міжнародних авіаперевезень: основні обмеження

Які категорії вантажів існують

Під час організації міжнародної доставки бізнесу важливо враховувати вимоги авіаційної безпеки. Ще до бронювання перевезення необхідно визначити, чи підпадає вантаж під дію міжнародних правил щодо небезпечних вантажів, адже від цього залежить можливість його відправлення https://euro-forwarding.com/services/air/ , вимоги до документів і маршрут доставки.

Міжнародні авіаперевезення регулюються стандартами Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) та Правилами перевезення небезпечних вантажів IATA Dangerous Goods Regulations (DGR).



Далеко не всі вантажі, що становлять потенційну небезпеку, заборонені до перевезення. Бізнесу важливо розуміти різницю між категоріями, адже саме від правильної класифікації залежить організація всієї логістики.



З практичної точки зору всі вантажі можна умовно поділити на три категорії:





Forbidden Dangerous Goods — вантажі, заборонені до перевезення цивільною авіацією через неприйнятний рівень ризику;

Restricted Dangerous Goods — вантажі, які допускаються до авіаперевезення лише за спеціальними правилами, із сертифікованим пакуванням, відповідним маркуванням і комплектом документів;

General Cargo — звичайні вантажі, для яких не застосовуються спеціальні вимоги щодо перевезення небезпечних речовин.

Які вантажі дійсно не допускаються до перевезення

Саме друга категорія найчастіше викликає непорозуміння серед відправників. Адже такі товари не є забороненими, проте потребують дотримання вимог міжнародних нормативів.

До категорії Forbidden Dangerous Goods належать речовини та вироби, перевезення яких цивільною авіацією заборонене правилами IATA DGR. Це, зокрема, окремі види вибухових речовин, хімічно нестабільні сполуки, здатні до самовільного розкладання або вибуху, а також речовини, які за нормальних умов транспортування можуть виділяти небезпечну кількість тепла чи токсичних газів або спричинити займання.



Водночас не варто ототожнювати заборонені та небезпечні вантажі. Окремі категорії вибухових матеріалів, боєприпасів, радіоактивних речовин, медичних препаратів чи промислової хімії можуть перевозитися повітряним транспортом, якщо це допускають міжнародні правила, а відправлення відповідає вимогам щодо класифікації, пакування, маркування та документального оформлення.



Які товари найчастіше потребують спеціальних умов

На практиці більшість питань виникає саме щодо вантажів категорії Restricted Dangerous Goods. До них можуть належати:





літієві батареї та обладнання з вбудованими акумуляторами;

фарби, лаки, клеї, розчинники та інші легкозаймисті рідини;

аерозолі, газові балони й окремі хімічні реагенти;

біологічні зразки, лабораторні матеріали та деякі медичні препарати.

Такі товари не є автоматично забороненими до авіаперевезення, але їх можна відправляти лише після правильної класифікації відповідно до вимог IATA DGR, використання сертифікованого пакування, нанесення необхідного маркування та підготовки передбачених документів.Правильна класифікація вантажу є одним із ключових етапів міжнародної авіалогістики. Вона допомагає оцінити характеристики вантажу, підібрати оптимальний маршрут і забезпечує документальний супровід відповідно до вимог міжнародних перевізників. Попередня експертна оцінка допомагає мінімізувати ризик відмови в перевезенні, уникнути додаткових витрат і забезпечити безпечне проходження всіх етапів міжнародної доставки.