Офіційно підтвердили загибель безвісти зниклого воїна з Волині Юрія Бондарука
Сьогодні, 11:01
Ківерцівська міська рада висловлює найглибші та щирі співчуття рідним, близьким і побратимам з приводу непоправної втрати — загибелі відважного земляка, старшого солдата Бондарука Юрія Вікторовича.
"Юрій народився 21 січня 1996 року в місті Ківерці, закінчив ЗОШ №3 та Ківерцівський медичний коледж. Працював фельдшером, згодом закінчив магістратуру біологічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки та працював гідробіологом у метеослужбі.
Вірний військовій присязі та українському народові, він став на захист Батьківщини з 20 серпня 2024 року, служив інспектором прикордонної служби.
Загинув 24 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Строївка Куп’янського району на Харківщині, тривалий час вважався безвісти зниклим.
Це важкий біль і невимовна втрата для всієї нашої громади.
Розділяємо скорботу разом із матір’ю — Емілією Володимирівною", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату, час та чин поховання буде повідомлено згодом.
"Вічна пам’ять і шана Герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України!" - наголошують у громаді.
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"Юрій народився 21 січня 1996 року в місті Ківерці, закінчив ЗОШ №3 та Ківерцівський медичний коледж. Працював фельдшером, згодом закінчив магістратуру біологічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки та працював гідробіологом у метеослужбі.
Вірний військовій присязі та українському народові, він став на захист Батьківщини з 20 серпня 2024 року, служив інспектором прикордонної служби.
Загинув 24 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Строївка Куп’янського району на Харківщині, тривалий час вважався безвісти зниклим.
Це важкий біль і невимовна втрата для всієї нашої громади.
Розділяємо скорботу разом із матір’ю — Емілією Володимирівною", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату, час та чин поховання буде повідомлено згодом.
"Вічна пам’ять і шана Герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України!" - наголошують у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Офіційно підтвердили загибель безвісти зниклого воїна з Волині Юрія Бондарука
Сьогодні, 11:01