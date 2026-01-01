Офіційно підтвердили загибель безвісти зниклого воїна з Волині Юрія Бондарука

Офіційно підтвердили загибель безвісти зниклого воїна з Волині Юрія Бондарука
Ківерцівська міська рада висловлює найглибші та щирі співчуття рідним, близьким і побратимам з приводу непоправної втрати — загибелі відважного земляка, старшого солдата Бондарука Юрія Вікторовича.

"Юрій народився 21 січня 1996 року в місті Ківерці, закінчив ЗОШ №3 та Ківерцівський медичний коледж. Працював фельдшером, згодом закінчив магістратуру біологічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки та працював гідробіологом у метеослужбі.

Вірний військовій присязі та українському народові, він став на захист Батьківщини з 20 серпня 2024 року, служив інспектором прикордонної служби.

Загинув 24 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Строївка Куп’янського району на Харківщині, тривалий час вважався безвісти зниклим.

Це важкий біль і невимовна втрата для всієї нашої громади.

Розділяємо скорботу разом із матір’ю — Емілією Володимирівною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату, час та чин поховання буде повідомлено згодом.

"Вічна пам’ять і шана Герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України!" - наголошують у громаді.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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