Росія накопичує балістичні ракети для зимових ударів, - Bloomberg

Росія накопичує балістичні ракети для зимових ударів, - Bloomberg
Росія з серпня значно скоротила використання балістичних ракет і частіше атакує Україну реактивними дронами, що може свідчити про накопичення ракет для зимових ударів по енергетиці.

Про це пише Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що балістичні ракети завдають одних із найтяжчих пошкоджень українській інфраструктурі, зокрема енергетичним об'єктам.

На цьому тлі нестача перехоплювачів для систем Patriot залишається одним із головних ризиків перед зимою.

Bloomberg припускає, що скорочення застосування балістики може означати накопичення Росією запасів для ударів по електро- та теплоенергетичній інфраструктурі під час холодів, які зазвичай починаються наприкінці жовтня або на початку листопада.

Нагадаємо:

За даними, які наводив Шмигаль, від початку повномасштабної війни Росія 5796 разів атакувала українську енергосистему.

Також Росія понад 60 разів проводила масовані атаки на енергетичні об'єкти України.

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Теги: Росія, війна
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