Росія атакувала АЗС на трасі біля Звягеля на Житомирщині
Сьогодні, 11:49
Російські війська атакували АЗС на трасі М-06 у передмісті Звягеля на Житомирщині.
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Ворог продовжує завдавати ударів по мережі автозаправних комплексів Житомирщини. Цього разу постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля. Триває ліквідація наслідків. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів.
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Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Ворог продовжує завдавати ударів по мережі автозаправних комплексів Житомирщини. Цього разу постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля. Триває ліквідація наслідків. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів.
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