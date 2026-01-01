Росія атакувала АЗС на трасі біля Звягеля на Житомирщині





Про це Віталій Бунечко.



"Ворог продовжує завдавати ударів по мережі автозаправних комплексів Житомирщини. Цього разу постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля. Триває ліквідація наслідків. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.



На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська атакували АЗС на трасі М-06 у передмісті Звягеля на Житомирщині.Про це повідомив начальник Житомирської ОВА"Ворог продовжує завдавати ударів по мережі автозаправних комплексів Житомирщини. Цього разу постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля. Триває ліквідація наслідків. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів.

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