Росія атакувала АЗС на трасі біля Звягеля на Житомирщині

Росія атакувала АЗС на трасі біля Звягеля на Житомирщині
Російські війська атакували АЗС на трасі М-06 у передмісті Звягеля на Житомирщині.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог продовжує завдавати ударів по мережі автозаправних комплексів Житомирщини. Цього разу постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля. Триває ліквідація наслідків. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Росія атакувала АЗС на трасі біля Звягеля на Житомирщині

На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів.


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Теги: Росія, війна
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