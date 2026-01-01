Летальна аварія на Волині: 19-річний водій мотоцикла на смерть збив пішохода

Летальна аварія на Волині: 19-річний водій мотоцикла на смерть збив пішохода
Летальна ДТП у Луцькому районі: слідчі встановлюють обставини.

Про це повідомили у поліції Волині.

Аварія трапилась 21 вересня, уночі.

Водій незареєстрованого мотоцикла, житель с. Гайове, 2007 року народження, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на пішохода. Від травм потерпілий помер на місці, його дані встановлює поліція.

ДТП трапилась між населеними пунктами Гайове і Сокиричі.

Керманич також отримав травми і був госпіталізований.

Усі обставини встановлюють слідчі.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.286 KK України.

Летальна аварія на Волині: 19-річний водій мотоцикла на смерть збив пішохода

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Теги: Волинь, ДТП
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