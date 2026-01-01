Росія розбудовує завод, аби виробляти щороку на 78% більше дронів, - Politico





Про це повідомляє



Розширення заводу "Алабуга-Волокно" в Татарстані дозволить Москві виробляти додаткові 500 тонн вуглецевого волокна військового класу щороку до 2029-го - цей матеріал критично важливий для корпусу дрона.



За оцінкою експертів, це означатиме додаткові 28 тисяч озброєних дронів щороку - зростання на 78% порівняно з нинішнім рівнем. Наразі Росія здатна виробляти понад 36 тисяч "Гераней" на рік.



Завод та його материнська компанія UMATEX перебувають під санкціями США, Британії та інших західних країн. Раніше цього року підприємство вже отримувало замасковану партію хімікатів для вуглецевого волокна з Китаю.



Плани розширення отримав Український центр безпеки та співпраці (USCC) - їхню автентичність підтвердили профільний комітет Палати представників США та український уряд. Супутникові знімки за травень-липень показують, що територія поруч із заводом уже розчищається під будівництво.



Москва прагне зменшити залежність від імпорту з Китаю й нарощує власне виробництво - у межах національного проєкту країна планує випускати близько 130 тисяч дронів до 2030 року й до 350 тисяч - до 2035-го.



Нагадаємо, ГУР МОУ вже показало, з чого Росія робить дрони "Герань" в Алабузі - розвідка оприлюднила дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують для виробництва безпілотників в особливій економічній зоні.



Днями розвідка також оприлюднила на порталі War&Sanctions дані про підприємства концерну "Радіоелектронні технології" холдингу "Ростех" - третина з них досі не перебуває під жодними санкціями, хоча продукція концерну використовується у виробництві систем РЕБ, електродвигунів та навігаційних систем для БПЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готує різке нарощування виробництва вуглецевого волокна для дронів-камікадзе - ключового матеріалу для їхнього корпусу. Це дозволить Кремлю виробляти десятки тисяч додаткових ударних безпілотників щороку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO.Розширення заводу "Алабуга-Волокно" в Татарстані дозволить Москві виробляти додаткові 500 тонн вуглецевого волокна військового класу щороку до 2029-го - цей матеріал критично важливий для корпусу дрона.За оцінкою експертів, це означатиме додаткові 28 тисяч озброєних дронів щороку - зростання на 78% порівняно з нинішнім рівнем. Наразі Росія здатна виробляти понад 36 тисяч "Гераней" на рік.Завод та його материнська компанія UMATEX перебувають під санкціями США, Британії та інших західних країн. Раніше цього року підприємство вже отримувало замасковану партію хімікатів для вуглецевого волокна з Китаю.Плани розширення отримав Український центр безпеки та співпраці (USCC) - їхню автентичність підтвердили профільний комітет Палати представників США та український уряд. Супутникові знімки за травень-липень показують, що територія поруч із заводом уже розчищається під будівництво.Москва прагне зменшити залежність від імпорту з Китаю й нарощує власне виробництво - у межах національного проєкту країна планує випускати близько 130 тисяч дронів до 2030 року й до 350 тисяч - до 2035-го.Нагадаємо, ГУР МОУ вже показало, з чого Росія робить дрони "Герань" в Алабузі - розвідка оприлюднила дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують для виробництва безпілотників в особливій економічній зоні.Днями розвідка також оприлюднила на порталі War&Sanctions дані про підприємства концерну "Радіоелектронні технології" холдингу "Ростех" - третина з них досі не перебуває під жодними санкціями, хоча продукція концерну використовується у виробництві систем РЕБ, електродвигунів та навігаційних систем для БПЛА.

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