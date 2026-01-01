За понад 5 млн: сільрада на Волині продає дві земельні ділянки





Оголошення про продаж опубліковано на платформі prozorro.sale.



Як лоти виставлено наступні земельні ділянки:



- земельна ділянка площею 2,3409 га, кадастровий номер – 0723384900:04:001:1587;



категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;



на ділянці доступне електропостачання;



стартова ціна – 4 366 013 грн;



- земельна ділянка площею 0,3464 га, кадастровий номер – 0723384900:04:001:1586;



категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;



на ділянці доступне електропостачання;



стартова ціна – 782 171 грн.



Як вказано, земельні ділянки виставили на торги вперше. Рішення продати їх шляхом оголошення аукціону було прийнято в липні 2026 року на засіданні Рівненської сільради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! дві земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності громади. Це ділянки несільськогосподарського призначення, розташовані за межами села Старовойтове, пишуть "Волинські новини" Оголошення про продаж опубліковано на платформі prozorro.sale.Як лоти виставлено наступні земельні ділянки:- земельна ділянка площею 2,3409 га, кадастровий номер – 0723384900:04:001:1587;категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;на ділянці доступне електропостачання;стартова ціна – 4 366 013 грн;- земельна ділянка площею 0,3464 га, кадастровий номер – 0723384900:04:001:1586;категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;на ділянці доступне електропостачання;стартова ціна – 782 171 грн.Як вказано, земельні ділянки виставили на торги вперше. Рішення продати їх шляхом оголошення аукціону було прийнято в липні 2026 року на засіданні Рівненської сільради.

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