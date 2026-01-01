За понад 5 млн: сільрада на Волині продає дві земельні ділянки
Сьогодні, 08:20
дві земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності громади. Це ділянки несільськогосподарського призначення, розташовані за межами села Старовойтове, пишуть "Волинські новини".
Оголошення про продаж опубліковано на платформі prozorro.sale.
Як лоти виставлено наступні земельні ділянки:
- земельна ділянка площею 2,3409 га, кадастровий номер – 0723384900:04:001:1587;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
на ділянці доступне електропостачання;
стартова ціна – 4 366 013 грн;
- земельна ділянка площею 0,3464 га, кадастровий номер – 0723384900:04:001:1586;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
на ділянці доступне електропостачання;
стартова ціна – 782 171 грн.
Як вказано, земельні ділянки виставили на торги вперше. Рішення продати їх шляхом оголошення аукціону було прийнято в липні 2026 року на засіданні Рівненської сільради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Оголошення про продаж опубліковано на платформі prozorro.sale.
Як лоти виставлено наступні земельні ділянки:
- земельна ділянка площею 2,3409 га, кадастровий номер – 0723384900:04:001:1587;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
на ділянці доступне електропостачання;
стартова ціна – 4 366 013 грн;
- земельна ділянка площею 0,3464 га, кадастровий номер – 0723384900:04:001:1586;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
на ділянці доступне електропостачання;
стартова ціна – 782 171 грн.
Як вказано, земельні ділянки виставили на торги вперше. Рішення продати їх шляхом оголошення аукціону було прийнято в липні 2026 року на засіданні Рівненської сільради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За понад 5 млн: сільрада на Волині продає дві земельні ділянки
Сьогодні, 08:20