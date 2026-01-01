За понад 5 млн: сільрада на Волині продає дві земельні ділянки

За понад 5 млн: сільрада на Волині продає дві земельні ділянки
дві земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності громади. Це ділянки несільськогосподарського призначення, розташовані за межами села Старовойтове, пишуть "Волинські новини".

Оголошення про продаж опубліковано на платформі prozorro.sale.

Як лоти виставлено наступні земельні ділянки:

- земельна ділянка площею 2,3409 га, кадастровий номер – 0723384900:04:001:1587;

категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;

на ділянці доступне електропостачання;

стартова ціна – 4 366 013 грн;

- земельна ділянка площею 0,3464 га, кадастровий номер – 0723384900:04:001:1586;

категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;

на ділянці доступне електропостачання;

стартова ціна – 782 171 грн.

Як вказано, земельні ділянки виставили на торги вперше. Рішення продати їх шляхом оголошення аукціону було прийнято в липні 2026 року на засіданні Рівненської сільради.

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Теги: аукціон, земля, Волинь
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