На Волині школярі винайшли робот, який чистить археологічні знахідки. ВІДЕО





Про це Роман Фостик, який працював над розробкою.



Пристрій назвали «Джем». Спочатку задумували, аби він працював повністю автоматично, однак після двох тижнів тестувань зрозуміли, що зробити це буде складно, адже кожен артефакт виготовлений з різних матеріалів: глини, кераміки, костей, каміння.



Щоб вдосконалити пристрій, зробили його напівавтоматизованим, говорить один з винахідників, дев'ятикласник Денис Сорочук. Перший зразок виготовили з пластикової коробки, підведення води обладнали за порадами місцевих сантехніків. Як розповідає школяр, з ними над винаходом працював вчитель мистецтва, який має освіту кресляра.



«Я зрозумів, що це більш реально, чим здається. Винахід — це не те, що от в космос злітати, а це можна реально зробити в школі з такими самими людьми, як ти. Можна реально принести користь людям», — ділиться думками Денис Сорочук.



Далі були місяці випробувань та консультацій із науковцями Національної академії наук України. На прохання археолога Києво-Могилянської академії Олега Білинського створили ще один, більш удосконалений екземпляр.



«Ви можете, залежно від матеріалу та ступеня збереженості артефакту, підібрати оптимальний тиск, який з одного боку робитиме роботу швидкою, з іншого — не загрожуватиме предмету», — пояснює роботу пристрою Олег Білинський, який консультував команду ліцеїстів.



Як зазначив Роман Фостик, оновлена версія «Джему» відрізняється значно більшою кількістю 3D-елементів, що вплинуло на вартість його виготовлення.



«У нас в школі є 3D–принтер. Ми його там замовляли. Якби цей 3D-друк замовляти, то тільки на 3D друк <піде> 8 000 гривень», — додає Роман Фостик.



Свою розробку команда ліцею представила на світових змаганнях у США у місті Г'юстон та виборола першість на Всеукраїнському турнірі у номінації «Найкращий інноваційний проєкт», каже вчитель робототехніки Богдан Богдан.



Зі слів вчителя, зараз роботу над «Джемом» зупинили: старшокласники готуються до національного мультипредметного тесту, шукають нових учасників у команду та налаштовуються на сезон лего ліги (Lego League) «BioGlow» на 2026–2027 роки, присвячений винахідництву, робототехніці та інженерії серед дітей та молоді.



«Потрібно буде розробляти нового робота з деталей LEGO, наново його програмувати мовою Python і створювати рішення, яке допомагатиме вже не археологам, а біологам», — розповідає про майбутні плани одинадцятикласник Роман Фостик.



У Зимнівському ліцеї навчаються діти з 14 населених пунктів, а робототехніку тут вивчають з 5 по 11 клас, каже учитель Богдан Богдан. Попереду у юних винахідників — нові розробки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учні опорного ліцею у Зимному винайшли пристрій для розчищення археологічних артефактів. Розробка допомагає мити старожитності завдяки регульованому тиску води, не пошкоджуючи їх, як це буває при очищенні звичайними щітками.Про це Суспільному розповів одинадцятикласник, який працював над розробкою.Пристрій назвали «Джем». Спочатку задумували, аби він працював повністю автоматично, однак після двох тижнів тестувань зрозуміли, що зробити це буде складно, адже кожен артефакт виготовлений з різних матеріалів: глини, кераміки, костей, каміння.Щоб вдосконалити пристрій, зробили його напівавтоматизованим, говорить один з винахідників, дев'ятикласник. Перший зразок виготовили з пластикової коробки, підведення води обладнали за порадами місцевих сантехніків. Як розповідає школяр, з ними над винаходом працював вчитель мистецтва, який має освіту кресляра.«Я зрозумів, що це більш реально, чим здається. Винахід — це не те, що от в космос злітати, а це можна реально зробити в школі з такими самими людьми, як ти. Можна реально принести користь людям», — ділиться думками Денис Сорочук.Далі були місяці випробувань та консультацій із науковцями Національної академії наук України. На прохання археолога Києво-Могилянської академії Олега Білинського створили ще один, більш удосконалений екземпляр.«Ви можете, залежно від матеріалу та ступеня збереженості артефакту, підібрати оптимальний тиск, який з одного боку робитиме роботу швидкою, з іншого — не загрожуватиме предмету», — пояснює роботу пристрою Олег Білинський, який консультував команду ліцеїстів.Як зазначив Роман Фостик, оновлена версія «Джему» відрізняється значно більшою кількістю 3D-елементів, що вплинуло на вартість його виготовлення.«У нас в школі є 3D–принтер. Ми його там замовляли. Якби цей 3D-друк замовляти, то тільки на 3D друк <піде> 8 000 гривень», — додає Роман Фостик.Свою розробку команда ліцею представила на світових змаганнях у США у місті Г'юстон та виборола першість на Всеукраїнському турнірі у номінації «Найкращий інноваційний проєкт», каже вчитель робототехніки Богдан Богдан.Зі слів вчителя, зараз роботу над «Джемом» зупинили: старшокласники готуються до національного мультипредметного тесту, шукають нових учасників у команду та налаштовуються на сезон лего ліги (Lego League) «BioGlow» на 2026–2027 роки, присвячений винахідництву, робототехніці та інженерії серед дітей та молоді.«Потрібно буде розробляти нового робота з деталей LEGO, наново його програмувати мовою Python і створювати рішення, яке допомагатиме вже не археологам, а біологам», — розповідає про майбутні плани одинадцятикласник Роман Фостик.У Зимнівському ліцеї навчаються діти з 14 населених пунктів, а робототехніку тут вивчають з 5 по 11 клас, каже учитель. Попереду у юних винахідників — нові розробки.

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