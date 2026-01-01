Після презентації iPhone 18 Pro ціни на iPhone 17 б/у в Україні почали падати





iPhone 17 залишається актуальною базовою моделлю

Відсутність iPhone 18 у базовій версії створила незвичну ситуацію для покупців. У новому поколінні Apple представила саме Pro-моделі, тоді як iPhone 17 продовжує займати позицію звичайної моделі з актуальними характеристиками.



При цьому iPhone 17 не виглядає застарілим на тлі нової Pro-лінійки. Модель має чип A19, подвійну камеру Fusion 48 Мп, 6,3-дюймовий Super Retina XDR з ProMotion до 120 Гц і підтримку Apple Intelligence.



Чи почав дешевшати iPhone 17 б/у після презентації

На вторинному ринку різкого падіння ціни поки не видно. За даними моніторингу українського ринку, iPhone 17 на 256 ГБ у б/у стані 9 вересня коштував близько 37 900 грн. 10 вересня показник становив 38 000 грн, а 16 вересня — також близько 38 000 грн.



Якщо дивитися на довший період, тенденція поки навіть протилежна: за останні 31 день ринкова ціна цієї конфігурації зросла з 35 200 до 38 000 грн. Тому говорити, що презентація iPhone 18 Pro вже призвела до здешевлення iPhone 17 б/у в Україні, зарано.



Чому ціна може змінитися пізніше

На вторинному ринку ефект від презентації нових iPhone не обов'язково проявляється протягом кількох днів. Частина власників може продавати свої пристрої після отримання нових моделей, а продавці поступово коригують ціни залежно від кількості пропозицій і попиту.



Додатково на вартість конкретного iPhone 17 впливають обсяг пам'яті, стан корпусу та дисплея, акумулятор і комплектація. Тому навіть за однакової моделі різниця між окремими пропозиціями може бути помітною.



Що це означає для покупців

Поки що презентація iPhone 18 Pro не створила помітного цінового провалу для iPhone 17 б/у. Навпаки, актуальні дані за середину вересня показують стабільну ціну близько 38 000 грн для версії на 256 ГБ.



Водночас ситуація може змінюватися в наступні тижні, коли нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max почнуть надходити покупцям. Саме тоді на вторинному ринку може з'явитися більше пристроїв попереднього покоління, але масштаб цього ефекту залежатиме від реальної пропозиції та попиту.



Актуальні пропозиції iPhone 17 б/у в Україні можна переглянути в



Висновок

Apple цього року оновила Pro-лінійку без одночасного виходу базового iPhone 18, тому iPhone 17 залишається актуальною базовою моделлю. На українському вторинному ринку різкого здешевлення після презентації поки не спостерігається: ціна iPhone 17 256 ГБ залишається близько 38 000 грн. Подальша динаміка стане зрозумілішою після виходу нових iPhone 18 Pro на ринок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 вересня 2026 року Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Компанія оновила Pro-лінійку, але базового iPhone 18 у рамках цієї презентації не показала. На цьому тлі iPhone 17 залишається актуальною базовою моделлю попереднього покоління.Відсутність iPhone 18 у базовій версії створила незвичну ситуацію для покупців. У новому поколінні Apple представила саме Pro-моделі, тоді як iPhone 17 продовжує займати позицію звичайної моделі з актуальними характеристиками.При цьому iPhone 17 не виглядає застарілим на тлі нової Pro-лінійки. Модель має чип A19, подвійну камеру Fusion 48 Мп, 6,3-дюймовий Super Retina XDR з ProMotion до 120 Гц і підтримку Apple Intelligence.На вторинному ринку різкого падіння ціни поки не видно. За даними моніторингу українського ринку, iPhone 17 на 256 ГБ у б/у стані 9 вересня коштував близько 37 900 грн. 10 вересня показник становив 38 000 грн, а 16 вересня — також близько 38 000 грн.Якщо дивитися на довший період, тенденція поки навіть протилежна: за останні 31 день ринкова ціна цієї конфігурації зросла з 35 200 до 38 000 грн. Тому говорити, що презентація iPhone 18 Pro вже призвела до здешевлення iPhone 17 б/у в Україні, зарано.На вторинному ринку ефект від презентації нових iPhone не обов'язково проявляється протягом кількох днів. Частина власників може продавати свої пристрої після отримання нових моделей, а продавці поступово коригують ціни залежно від кількості пропозицій і попиту.Додатково на вартість конкретного iPhone 17 впливають обсяг пам'яті, стан корпусу та дисплея, акумулятор і комплектація. Тому навіть за однакової моделі різниця між окремими пропозиціями може бути помітною.Поки що презентація iPhone 18 Pro не створила помітного цінового провалу для iPhone 17 б/у. Навпаки, актуальні дані за середину вересня показують стабільну ціну близько 38 000 грн для версії на 256 ГБ.Водночас ситуація може змінюватися в наступні тижні, коли нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max почнуть надходити покупцям. Саме тоді на вторинному ринку може з'явитися більше пристроїв попереднього покоління, але масштаб цього ефекту залежатиме від реальної пропозиції та попиту.Актуальні пропозиції iPhone 17 б/у в Україні можна переглянути в каталозі BigMag . Порівняння моделей у різних станах дозволяє оцінити реальний діапазон цін на вторинному ринку.Apple цього року оновила Pro-лінійку без одночасного виходу базового iPhone 18, тому iPhone 17 залишається актуальною базовою моделлю. На українському вторинному ринку різкого здешевлення після презентації поки не спостерігається: ціна iPhone 17 256 ГБ залишається близько 38 000 грн. Подальша динаміка стане зрозумілішою після виходу нових iPhone 18 Pro на ринок.

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