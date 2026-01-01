Судили лучанку, яка вночі п'яною їздила на самокаті





У протоколі вказується, що інцидент стався 6 серпня близько 3 години ночі на вулиці Василя Мойсея, пишуть



Огляд, проведений на місці зупинки, показав 0,79 проміле алкоголю у Дарини. П.



Під час суду жінка провину визнала. Також пояснила, що не знала про заборону керування електросамокатом у стані сп’яніння.



Заслухавши пояснення лучанки, дослідивши матеріали справи в їхній сукупності, суддя визнав її винною і адмінпорушенні і оштрафував на 17 тисяч гривень. А ще Дарину П. на рік позбавили права керування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку нетвереза жінка серед ночі керувала електросамокатом. На неї склали протокол за їзду у стані сп’яніння.У протоколі вказується, що інцидент стався 6 серпня близько 3 години ночі на вулиці Василя Мойсея, пишуть Волинські новини Огляд, проведений на місці зупинки, показав 0,79 проміле алкоголю уПід час суду жінка провину визнала. Також пояснила, що не знала про заборону керування електросамокатом у стані сп’яніння.Заслухавши пояснення лучанки, дослідивши матеріали справи в їхній сукупності, суддя визнав її винною і адмінпорушенні і оштрафував на 17 тисяч гривень. А ще Дарину П. на рік позбавили права керування.

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