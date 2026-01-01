Судили лучанку, яка вночі п'яною їздила на самокаті

Судили лучанку, яка вночі п'яною їздила на самокаті
У Луцьку нетвереза жінка серед ночі керувала електросамокатом. На неї склали протокол за їзду у стані сп’яніння.

У протоколі вказується, що інцидент стався 6 серпня близько 3 години ночі на вулиці Василя Мойсея, пишуть Волинські новини.

Огляд, проведений на місці зупинки, показав 0,79 проміле алкоголю у Дарини. П.

Під час суду жінка провину визнала. Також пояснила, що не знала про заборону керування електросамокатом у стані сп’яніння.

Заслухавши пояснення лучанки, дослідивши матеріали справи в їхній сукупності, суддя визнав її винною і адмінпорушенні і оштрафував на 17 тисяч гривень. А ще Дарину П. на рік позбавили права керування.

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Теги: Луцьк, самокат, жінка
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