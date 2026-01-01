Вода вже місяців два просто не набирається: на Волині пересихають криниці





Для жителів громади саме стан криниць став одним із найпомітніших проявів маловоддя. У деяких колодязях вода ледь тримається на дні, в інших її вже немає зовсім.



У Великому Курені жителька Марія Бущук розповідає, що її родина багато років користувалася водою з криниці. Нещодавно колодязь розчистили, однак це не допомогло.



«Вода вже місяців два просто не набирається. От є води там на висоту відра і все, більше не поступає», – каже Марія Бущук.



Цього літа родина також пробувала облаштувати свердловину для поливу малини, однак навіть на глибині 26 метрів води виявилося дуже мало.



Подібну ситуацію описують і жителі інших сіл. У Деревку Алла Терещук каже, що в її домашній криниці залишився лише білий пісок на дні.



«Ще такого не було жодного разу за моєї пам’яті», – говорить жінка.



У Зарудчах у подружжя Курінчуків криниця, яку облаштували ще у 1993 році, цього року вперше повністю пересохла.



«У нас найвища точка в селі. Криницю робили на сім кілець. То оце вперше за всі ці роки отак, щоб геть колодязь висох. Але маємо для користування свердловину», – розповідають вони.



Про нестачу води говорять і в Бучині, де, за словами місцевих жителів, криниці без води трапляються чи не через одну хату.



Пересохли окремі колодязі й в Угриничах. Володимир Андрусик розповідає, що воду для пиття тепер доводиться брати у родичів у сусідньому селі, а для інших потреб використовувати свердловини.



«Десь уже місяць, як у колодязі немає води. Така сама ситуація і в наших сусідів», – каже чоловік.



Навіть у Люб’язі, де поруч протікає річка і є озеро, рівень води в криницях суттєво знизився. На обійсті Галини та Василя Кухів колодязь, встановлений ще у 1985 році, кілька тижнів стоїть порожнім.



Господарі пригадують, що раніше води тут було стільки, що її можна було набирати руками. У 1990-х та 2000-х роках подвір’я навіть затоплювало, а тепер обмілів і ставок.



Низький рівень води у криницях підтверджують і фахівці.



Начальник Любешівської експлуатаційної дільниці Волинської регіональної філії ДУ «Українські гідромеліоративні системи» Віктор Крисько говорить, що особливо попересихали криниці у Дольську, Ветлах та Великому Курені.



«У мене вдома є криниця, то такого низького рівня води в ній ще за 30 років не було ніколи», – розповідає він.



За його словами, нинішню ситуацію значною мірою пояснює відсутність звичних осінніх опадів і туманів, які зазвичай сприяють поповненню запасів вологи.



Водночас проблема помітна і в поверхневих водоймах. Станом на ранок 15 вересня рівень води у Стоході становив 149 сантиметрів, у Прип’яті – 121 сантиметр. Історичний мінімум на Прип’яті, за словами Віктора Криська, становив 132 сантиметри, його зафіксували у 1952 році.



На окремих ділянках Стоходу замість звичного русла залишилися вузькі протоки та рівчаки з водою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівщину звикли називати краєм озер, річок і боліт. Та нині води тут стає дедалі менше. Міліють річки та ставки, а в окремих селах пересихають криниці, якими люди користувалися десятиліттями, пише "Нове життя" Для жителів громади саме стан криниць став одним із найпомітніших проявів маловоддя. У деяких колодязях вода ледь тримається на дні, в інших її вже немає зовсім.У Великому Курені жителькарозповідає, що її родина багато років користувалася водою з криниці. Нещодавно колодязь розчистили, однак це не допомогло.«Вода вже місяців два просто не набирається. От є води там на висоту відра і все, більше не поступає», – каже Марія Бущук.Цього літа родина також пробувала облаштувати свердловину для поливу малини, однак навіть на глибині 26 метрів води виявилося дуже мало.Подібну ситуацію описують і жителі інших сіл. У Деревкукаже, що в її домашній криниці залишився лише білий пісок на дні.«Ще такого не було жодного разу за моєї пам’яті», – говорить жінка.У Зарудчах у подружжякриниця, яку облаштували ще у 1993 році, цього року вперше повністю пересохла.«У нас найвища точка в селі. Криницю робили на сім кілець. То оце вперше за всі ці роки отак, щоб геть колодязь висох. Але маємо для користування свердловину», – розповідають вони.Про нестачу води говорять і в Бучині, де, за словами місцевих жителів, криниці без води трапляються чи не через одну хату.Пересохли окремі колодязі й в Угриничах.розповідає, що воду для пиття тепер доводиться брати у родичів у сусідньому селі, а для інших потреб використовувати свердловини.«Десь уже місяць, як у колодязі немає води. Така сама ситуація і в наших сусідів», – каже чоловік.Навіть у Люб’язі, де поруч протікає річка і є озеро, рівень води в криницях суттєво знизився. На обійстітаколодязь, встановлений ще у 1985 році, кілька тижнів стоїть порожнім.Господарі пригадують, що раніше води тут було стільки, що її можна було набирати руками. У 1990-х та 2000-х роках подвір’я навіть затоплювало, а тепер обмілів і ставок.Низький рівень води у криницях підтверджують і фахівці.Начальник Любешівської експлуатаційної дільниці Волинської регіональної філії ДУ «Українські гідромеліоративні системи»говорить, що особливо попересихали криниці у Дольську, Ветлах та Великому Курені.«У мене вдома є криниця, то такого низького рівня води в ній ще за 30 років не було ніколи», – розповідає він.За його словами, нинішню ситуацію значною мірою пояснює відсутність звичних осінніх опадів і туманів, які зазвичай сприяють поповненню запасів вологи.Водночас проблема помітна і в поверхневих водоймах. Станом на ранок 15 вересня рівень води у Стоході становив 149 сантиметрів, у Прип’яті – 121 сантиметр. Історичний мінімум на Прип’яті, за словами Віктора Криська, становив 132 сантиметри, його зафіксували у 1952 році.На окремих ділянках Стоходу замість звичного русла залишилися вузькі протоки та рівчаки з водою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію