Відрядження Кравченка закінчилось: ексгенпрокурор не повернувся до України
Сьогодні, 21:45
Ексгенпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилось 18 вересня, станом на 14:00 21 вересня на роботу не повернувся.
Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська в коментарі «Українській правді».
«Офіційна дата закінчення службового відрядження Руслана Кравченка – 18 вересня. Станом на 14:00 21 вересня він на роботу в Офіс генерального прокурора не прибув», – сказала речниця.
Гайовська пояснила, що Кравченко втратив лише адміністративну посаду – генпрокурора, але наразі він продовжує залишатись прокурором ОГП.
На питання, чи повернувся він до України, і де перебуває зараз, речниця ОГП повідомила, що не володіє такою інформацією.
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Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська в коментарі «Українській правді».
«Офіційна дата закінчення службового відрядження Руслана Кравченка – 18 вересня. Станом на 14:00 21 вересня він на роботу в Офіс генерального прокурора не прибув», – сказала речниця.
Гайовська пояснила, що Кравченко втратив лише адміністративну посаду – генпрокурора, але наразі він продовжує залишатись прокурором ОГП.
На питання, чи повернувся він до України, і де перебуває зараз, речниця ОГП повідомила, що не володіє такою інформацією.
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