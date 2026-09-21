Відрядження Кравченка закінчилось: ексгенпрокурор не повернувся до України

Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилось 18 вересня, станом на 14:00 21 вересня на роботу не повернувся.



Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська в коментарі



«Офіційна дата закінчення службового відрядження Руслана Кравченка – 18 вересня. Станом на 14:00 21 вересня він на роботу в Офіс генерального прокурора не прибув», – сказала речниця.



Гайовська пояснила, що Кравченко втратив лише адміністративну посаду – генпрокурора, але наразі він продовжує залишатись прокурором ОГП.



На питання, чи повернувся він до України, і де перебуває зараз, речниця ОГП повідомила, що не володіє такою інформацією.

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