Мадяр пригрозив заблокувати будівництво українських нафтосховищ в Угорщині





Про це повідомляє Петера Мадяра під час виступу у парламенті.



Мадяр проти нафтосховищ України



Мадяр каже, що не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для нафти з України.



Раніше стадо відомо, що група Нафтогаз підписала меморандум з угорською компанією MOL. Він стосується будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини.



Нафтосховища планують будувати поблизу україно-угорського кордону. Це робиться для того, щоб створити додаткові потужності за межами зони російських обстрілів.



Петер Мадяр заявив, що поки в Угорщині при владі уряд "Тиси", українського сховища нафти в країні не буде, пише видання.



Також він розповів, що напередодні ввечері повідомив про це главі MOL Жолту Гернаді. Політик вважає дії компанії неприйнятними і очікує, що MOL згадає, що держава володіє 25% компанії.



Уряд не в курсі



За словами прем'єра, MOL почала перемовини з "Нафтогазом" щодо цього питання ще за часів уряду Віктора Орбана. А нинішній Кабмін вважає неприйнятним те, що був не в курсі домовленостей.



У MOL заявили, що процес насправді перебуває лише на початковому етапі підготовки.



У його межах вивчатимуть:



- технічні,

- фінансові,

- регуляторні умови для зберігання нафти в Угорщині.



Через тривалий процес, який ще попереду, уряд поки не інформували.



Депутати також проти



21 вересня голова парламентської фракції Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) Бенце Ретварі зробив заяву з цього приводу. Він зазначив, що українська сторона побоюється, що армія РФ може розбомбити нове нафтосховище.



Депутат вважає, що перенесення сховища до Угорщини становило б загрозу національній безпеці, особливо для східних регіонів країни.

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