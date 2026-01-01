Мадяр пригрозив заблокувати будівництво українських нафтосховищ в Угорщині

Мадяр пригрозив заблокувати будівництво українських нафтосховищ в Угорщині
Угорщина вважає загрозою будівництво сховищ української нафти у своїй країні та жорстко виступила проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра під час виступу у парламенті.

Мадяр проти нафтосховищ України

Мадяр каже, що не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для нафти з України.

Раніше стадо відомо, що група Нафтогаз підписала меморандум з угорською компанією MOL. Він стосується будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини.

Нафтосховища планують будувати поблизу україно-угорського кордону. Це робиться для того, щоб створити додаткові потужності за межами зони російських обстрілів.

Петер Мадяр заявив, що поки в Угорщині при владі уряд "Тиси", українського сховища нафти в країні не буде, пише видання.

Також він розповів, що напередодні ввечері повідомив про це главі MOL Жолту Гернаді. Політик вважає дії компанії неприйнятними і очікує, що MOL згадає, що держава володіє 25% компанії.

Уряд не в курсі

За словами прем'єра, MOL почала перемовини з "Нафтогазом" щодо цього питання ще за часів уряду Віктора Орбана. А нинішній Кабмін вважає неприйнятним те, що був не в курсі домовленостей.

У MOL заявили, що процес насправді перебуває лише на початковому етапі підготовки.

У його межах вивчатимуть:

- технічні,
- фінансові,
- регуляторні умови для зберігання нафти в Угорщині.

Через тривалий процес, який ще попереду, уряд поки не інформували.

Депутати також проти

21 вересня голова парламентської фракції Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) Бенце Ретварі зробив заяву з цього приводу. Він зазначив, що українська сторона побоюється, що армія РФ може розбомбити нове нафтосховище.

Депутат вважає, що перенесення сховища до Угорщини становило б загрозу національній безпеці, особливо для східних регіонів країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Мадяр, Угорщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мадяр пригрозив заблокувати будівництво українських нафтосховищ в Угорщині
Сьогодні, 23:19
Місяці невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Сая
Сьогодні, 22:43
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення «жучка» у своїй автівці
Сьогодні, 22:12
Відрядження Кравченка закінчилось: ексгенпрокурор не повернувся до України
Сьогодні, 21:45
На війні загинув Герой з Волині Дмитро Різник
Сьогодні, 21:15
Медіа
відео
1/8