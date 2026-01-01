Курс валют на 22 вересня: скільки коштуватимуть долар та євро
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 22 вересня.
На 22 вересня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,70 грн, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.
Офіційний курс євро становить 51,36 грн. За день європейська валюта подорожчала на 17 копійок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На 22 вересня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,70 грн, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.
Офіційний курс євро становить 51,36 грн. За день європейська валюта подорожчала на 17 копійок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 22 вересня: скільки коштуватимуть долар та євро
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 22 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Місяці невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Сая
21 вересня, 22:43