Курс валют на 22 вересня: скільки коштуватимуть долар та євро





На 22 вересня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,70 грн, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.



Офіційний курс євро становить 51,36 грн. За день європейська валюта подорожчала на 17 копійок.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 22 вересня.На 22 вересня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,70 грн, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.Офіційний курс євро становить 51,36 грн. За день європейська валюта подорожчала на 17 копійок.

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