Курс валют на 22 вересня: скільки коштуватимуть долар та євро

Курс валют на 22 вересня: скільки коштуватимуть долар та євро
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 22 вересня.

На 22 вересня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,70 грн, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Офіційний курс євро становить 51,36 грн. За день європейська валюта подорожчала на 17 копійок.




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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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