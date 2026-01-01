Власників земельних паїв можуть позбавити субсидій

Наявність земельного паю сама по собі не позбавляє домогосподарство права на житлову субсидію. Однак до розрахунку можуть включити дохід, який власник отримує від здавання паю в оренду.Про це повідомили в ПФУ.«Розмір субсидії обчислюється з урахуванням доходу, отриманого за пай. Якщо ж орендар виплачує власнику земельного паю орендну плату в натуральній формі, він подає до податкових органів відповідний звіт», — пояснили у відомстві.Однак у випадку, якщо земельний пай не приносить домогосподарству доходу, його наявність не впливає на призначення та розмір житлової субсидії. Інформація про суму отриманого власником земельного паю доходу надходить до Пенсійного фонду шляхом електронної інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України.