Театр оживає у PortCity: лучан запрошують на безкоштовну виставу

Театр оживає у PortCity: лучан запрошують на безкоштовну виставу
У п’ятницю, 26 вересня, у луцькому ТРЦ PortCity відбудеться вистава «Пан Шкарпеткос та срібне сузір’я Панцілки» від театру ляльок «Вежа казок».

Початок вистави – о 17:00.

Організатори обіцяють глядачам чарівну історію, сповнену фантазії, пригод та особливої театральної атмосфери. Вистава розрахована на глядачів віком від 14 років.

Дійство відбудеться на третьому поверсі ТРЦ PortCity – у зоні навпроти «Скоріні», зі сторони «Чудострова».

Вхід на виставу вільний.

Організатори запрошують лучан та гостей міста провести вечір у театральній атмосфері та поринути у незвичайну казкову історію.

Театр оживає у PortCity: лучан запрошують на безкоштовну виставу

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