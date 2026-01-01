Театр оживає у PortCity: лучан запрошують на безкоштовну виставу
Сьогодні, 09:29
У п’ятницю, 26 вересня, у луцькому ТРЦ PortCity відбудеться вистава «Пан Шкарпеткос та срібне сузір’я Панцілки» від театру ляльок «Вежа казок».
Початок вистави – о 17:00.
Організатори обіцяють глядачам чарівну історію, сповнену фантазії, пригод та особливої театральної атмосфери. Вистава розрахована на глядачів віком від 14 років.
Дійство відбудеться на третьому поверсі ТРЦ PortCity – у зоні навпроти «Скоріні», зі сторони «Чудострова».
Вхід на виставу вільний.
Організатори запрошують лучан та гостей міста провести вечір у театральній атмосфері та поринути у незвичайну казкову історію.
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Початок вистави – о 17:00.
Організатори обіцяють глядачам чарівну історію, сповнену фантазії, пригод та особливої театральної атмосфери. Вистава розрахована на глядачів віком від 14 років.
Дійство відбудеться на третьому поверсі ТРЦ PortCity – у зоні навпроти «Скоріні», зі сторони «Чудострова».
Вхід на виставу вільний.
Організатори запрошують лучан та гостей міста провести вечір у театральній атмосфері та поринути у незвичайну казкову історію.
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