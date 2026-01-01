Зеленський та Трамп зустрінуться сьогодні ввечері

Володимир Зеленський вже прибув до Нью-Йорка і сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН у нього очікується зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Вона відбудеться ближче до вечора.



Про це повідомляє



Згідно з сервісом, де публікують графік дня президента США, зустріч Зеленського та Трампа розпочнеться о 13:15 за місцевим часом (за Києвом це вже буде вечір – 20:15) і триватиме одну годину.



Також, виходячи з графіка, у президента США сьогодні багато інших зустрічей та заходів. Наприклад:



участь у тристоронній церемонії підписання угоди з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністрів Гренландії (мова, ймовірно, про угоду щодо безпеки острова);



зустріч із прем'єр-міністром Британії;



зустріч із прем'єр-міністром Японії;



участь у заході "Щит Америки";



багатостороння зустріч із Радою співробітництва країн Перської затоки;



участь у прикметі лідерів Генеральної асамблеї ООН (для преси захід закрито);



і неформальна зустріч із виконувачем обов'язків президента Венесуели.



Що ще важливо знати



Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, а також дипломатична команда - прибули до Нью-Йорка на 81-у сесію Генасамблеї ООН.



За словами Зеленського, він очікує близько 20 зустрічей, зокрема з товаром, лідерами Європи і не тільки. Він розповів, що вже підготовлено до підписання нову угоду Drone Deal і наголосив, що головний пріоритет України – наближення миру та захист людей.



За кілька годин до прибуття з Трампом зустрічався президент Франції Еммануель Макрон. Вони обговорили тему енергетичного перемир'я і, за його словами, французький лідер порушить цю тему у розмові із Зеленським.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивже прибув до Нью-Йорка і сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН у нього очікується зустріч із президентом США. Вона відбудеться ближче до вечора.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roll Call.Згідно з сервісом, де публікують графік дня президента США, зустріч Зеленського та Трампа розпочнеться о 13:15 за місцевим часом (за Києвом це вже буде вечір – 20:15) і триватиме одну годину.Також, виходячи з графіка, у президента США сьогодні багато інших зустрічей та заходів. Наприклад:участь у тристоронній церемонії підписання угоди з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністрів Гренландії (мова, ймовірно, про угоду щодо безпеки острова);зустріч із прем'єр-міністром Британії;зустріч із прем'єр-міністром Японії;участь у заході "Щит Америки";багатостороння зустріч із Радою співробітництва країн Перської затоки;участь у прикметі лідерів Генеральної асамблеї ООН (для преси захід закрито);і неформальна зустріч із виконувачем обов'язків президента Венесуели.Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський та перша леді, а також дипломатична команда - прибули до Нью-Йорка на 81-у сесію Генасамблеї ООН.За словами Зеленського, він очікує близько 20 зустрічей, зокрема з товаром, лідерами Європи і не тільки. Він розповів, що вже підготовлено до підписання нову угоду Drone Deal і наголосив, що головний пріоритет України – наближення миру та захист людей.За кілька годин до прибуття з Трампом зустрічався президент Франції Еммануель Макрон. Вони обговорили тему енергетичного перемир'я і, за його словами, французький лідер порушить цю тему у розмові із Зеленським.

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