У Конотопі уже п'ять днів немає світла після російської атаки

У Конотопі уже п'ять днів немає світла після російської атаки
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що говорив із міським головою Конотопа щодо ситуації в місті, де після атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури, уже п’ятий день немає світла. Він доручив урядовим органам розібратися в ситуації.

Про це він написав у соцмережах, повідомляє Громадське.

Нині критична інфраструктура Конотопа працює на резервних джерелах живлення, також в місті розгорнули пункти незламності.

Уже сьогодні, 28 жовтня, уряд забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення, яке потрібне для роботи котельні та водоканалу.

Також Корецький доручив Міністерству енергетики та «Укренерго» «терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті».

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Теги: Росія, війна
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