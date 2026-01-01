На Куп’янському напрямку загинув Герой з Луцька Олександр Кондращук

Олександр Кондращук.



Про це



Олександр Володимирович Кондращук народився 8 лютого 1993 року в Луцьку, де минули його дитячі та юнацькі роки. Навчався у Луцькій школі № 3, згодом здобував професійну освіту в Торчинському професійному ліцеї.



Ще до початку повномасштабного вторгнення Олександр осиротів. Найближчими людьми для нього були чотири сестри та брат.



Навесні 2023 року Олександр став до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю та український народ. Служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади.



У травні 2024 року захисник отримав тяжке поранення. Певний час проходив лікування та реабілітацію в Луцьку. Попри пережите, він повернувся до військової служби, знову став до строю в піхоті, а згодом опанував фах оператора безпілотних літальних апаратів.



За час служби Олександр відзначився сумлінністю та відданістю військовому обов’язку, отримав низку нагород. Серед них — нагрудний знак Командувача об’єднаних сил Збройних сил України «За службу та звитягу» III ступеня, відзнака командира оперативно-тактичного угруповання «Лиман» «Знак доблесті», почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест», почесна відзнака «За оборону міста Бахмута» та нагрудний знак «Щит сил територіальної оборони ЗСУ».



У 2026 році Олександр обійняв посаду командира відділення — командира екіпажу безпілотних літальних комплексів.



З 13 червня 2026 року Олександр вважався зниклим безвісти. Він загинув на Куп’янському напрямку в Харківській області. У п’ятницю, 23 жовтня 2026 року, надійшло офіційне підтвердження його загибелі.



У скорботі залишилися рідні, чотири сестри, брат, друзі, побратими та всі, хто знав і поважав Олександра.



"Він віддав своє життя за Україну, її свободу та майбутнє. Його мужність, відданість і жертовність назавжди залишаться в пам’яті тих, заради кого він став на захист Батьківщини.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника.



Світла пам’ять і вічна шана Герою України!" - наголошують у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької громади надійшла трагічна звістка: "На щиті" повертається захисник УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Олександр Володимирович Кондращук народився 8 лютого 1993 року в Луцьку, де минули його дитячі та юнацькі роки. Навчався у Луцькій школі № 3, згодом здобував професійну освіту в Торчинському професійному ліцеї.Ще до початку повномасштабного вторгнення Олександр осиротів. Найближчими людьми для нього були чотири сестри та брат.Навесні 2023 року Олександр став до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю та український народ. Служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади.У травні 2024 року захисник отримав тяжке поранення. Певний час проходив лікування та реабілітацію в Луцьку. Попри пережите, він повернувся до військової служби, знову став до строю в піхоті, а згодом опанував фах оператора безпілотних літальних апаратів.За час служби Олександр відзначився сумлінністю та відданістю військовому обов’язку, отримав низку нагород. Серед них — нагрудний знак Командувача об’єднаних сил Збройних сил України «За службу та звитягу» III ступеня, відзнака командира оперативно-тактичного угруповання «Лиман» «Знак доблесті», почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест», почесна відзнака «За оборону міста Бахмута» та нагрудний знак «Щит сил територіальної оборони ЗСУ».У 2026 році Олександр обійняв посаду командира відділення — командира екіпажу безпілотних літальних комплексів.З 13 червня 2026 року Олександр вважався зниклим безвісти. Він загинув на Куп’янському напрямку в Харківській області. У п’ятницю, 23 жовтня 2026 року, надійшло офіційне підтвердження його загибелі.У скорботі залишилися рідні, чотири сестри, брат, друзі, побратими та всі, хто знав і поважав Олександра."Він віддав своє життя за Україну, її свободу та майбутнє. Його мужність, відданість і жертовність назавжди залишаться в пам’яті тих, заради кого він став на захист Батьківщини.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника.Світла пам’ять і вічна шана Герою України!" - наголошують у міській раді.

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