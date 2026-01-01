Сьогодні у Луцьку на трьох вулицях тимчасово не буде гарячої та холодної води

Сьогодні у Луцьку на трьох вулицях тимчасово не буде гарячої та холодної води
У середу, 28 жовтня, частина Луцька тимчасово буде без холодної та гарячої води через заміну водопровідної мережі.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Луцькводоканал».

"У зв’язку з продовженням робіт із заміни водопровідної мережі на вул. Ветеранів, 28 жовтня з 10:00 буде тимчасово припинено подачу холодної та гарячої води за такими адресами:

- просп. Соборності, 13–376 (непарна сторона);

- вул. Ветеранів, 1–19 (непарна сторона);

- просп. Молоді, 23.

Просимо мешканців врахувати цю інформацію та заздалегідь зробити необхідний запас води", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, вода
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