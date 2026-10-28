Трамп заявиви, що «незабаром» відбудеться зустріч з Зеленським і путіним
Сьогодні, 09:09
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що незабаром має відбутися зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та правителем РФ володимиром путіним.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на офіційний акаунт Білого дому Rapid Response у Х.
Трамп, при цьому, заявив про "значний прогрес" щодо війни в Україні.
"Незабаром відбудеться зустріч, і я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – сказав він.
Після цього у Трампа уточнили, між ким відбудеться зустріч. "З президентом Путіним і президентом Зеленський. І я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – відповів він.
Що було раніше:
27 жовтня президент Фінляндії та прем'єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.
А ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Норвегії очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на офіційний акаунт Білого дому Rapid Response у Х.
Трамп, при цьому, заявив про "значний прогрес" щодо війни в Україні.
"Незабаром відбудеться зустріч, і я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – сказав він.
Після цього у Трампа уточнили, між ким відбудеться зустріч. "З президентом Путіним і президентом Зеленський. І я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – відповів він.
Що було раніше:
27 жовтня президент Фінляндії та прем'єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.
А ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Норвегії очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.
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