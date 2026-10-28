Трамп заявиви, що «незабаром» відбудеться зустріч з Зеленським і путіним

Дональд Трамп заявив, що незабаром має відбутися зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та правителем РФ володимиром путіним.



Про це пише



Трамп, при цьому, заявив про "значний прогрес" щодо війни в Україні.



"Незабаром відбудеться зустріч, і я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – сказав він.



Після цього у Трампа уточнили, між ким відбудеться зустріч. "З президентом Путіним і президентом Зеленський. І я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – відповів він.



Що було раніше:



27 жовтня президент Фінляндії та прем'єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".



Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.



А ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Норвегії очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Сполучених Штатівзаявив, що незабаром має відбутися зустріч з президентом Українита правителем РФПро це пише "Європейська правда" з посиланням на офіційний акаунт Білого дому Rapid Response у Х.Трамп, при цьому, заявив про "значний прогрес" щодо війни в Україні."Незабаром відбудеться зустріч, і я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – сказав він.Після цього у Трампа уточнили, між ким відбудеться зустріч. "З президентом Путіним і президентом Зеленський. І я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – відповів він.Що було раніше:27 жовтня президент Фінляндії та прем'єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.А ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Норвегії очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію