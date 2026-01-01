Курс валют на 28 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 28 жовтня. Долар додав ще 6 коп, водночас євро втратив аж 10 коп, а польський злотий — 1 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,60 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,85 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,55 (- 1 коп.)
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Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,60 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,85 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,55 (- 1 коп.)
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