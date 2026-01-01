Мобільні укриття в Луцьку: скільки коштуватимуть і де їх можуть розмістити





Про це журналістам



Під час обговорення змін до програми розвитку цивільного захисту громади посадовці повідомили, що наразі планують придбати два мобільні укриття. Кошти на це вже передбачили в програмі, а загальний обсяг її фінансування не змінюватимуть.



Під час обговорення зазначили, що спочатку розглядали варіант одного мобільного укриття приблизно на 350 людей завдовжки близько 40 метрів. Тепер розглядають можливість придбати дві менші споруди — орієнтовно по 20 метрів кожна.



Серед можливих місць встановлення назвали парки, де під час повітряної тривоги може перебувати багато людей. Водночас конкретні локації ще мають визначити.



Окремо мають визначити балансоутримувача, який відповідатиме за стан укриття, воду, освітлення, інтернет і чистоту санітарних приміщень. Під час обговорення зауважили, що в інших містах мобільні укриття без належного догляду перетворювалися на громадські туалети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді планують придбати два мобільні укриття. На їх закупівлю передбачили 12 мільйонів гривень. Остаточні місця встановлення споруд ще не визначили, однак серед можливих локацій розглядають місця скупчення людей, зокрема парки.Про це журналістам ВСН стало відомо 27 жовтня під час засідання бюджетної комісії Луцької міської ради.Під час обговорення змін до програми розвитку цивільного захисту громади посадовці повідомили, що наразі планують придбати два мобільні укриття. Кошти на це вже передбачили в програмі, а загальний обсяг її фінансування не змінюватимуть.Під час обговорення зазначили, що спочатку розглядали варіант одного мобільного укриття приблизно на 350 людей завдовжки близько 40 метрів. Тепер розглядають можливість придбати дві менші споруди — орієнтовно по 20 метрів кожна.Серед можливих місць встановлення назвали парки, де під час повітряної тривоги може перебувати багато людей. Водночас конкретні локації ще мають визначити.Окремо мають визначити балансоутримувача, який відповідатиме за стан укриття, воду, освітлення, інтернет і чистоту санітарних приміщень. Під час обговорення зауважили, що в інших містах мобільні укриття без належного догляду перетворювалися на громадські туалети.

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