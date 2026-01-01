В Україні хочуть винагороджувати за економію світла в пікові години: що пропонує регулятор

В Україні хочуть винагороджувати за економію світла в пікові години: що пропонує регулятор
Українцям пропонують винагороду за гнучке споживання світла. Економія електроенергії у пікові години принесе вигоду споживачам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.

Вигода за економію світла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії щодо впровадження європейських механізмів управління попитом.

Головна мета - надання споживачам можливості грошової винагороди за гнучке використання електроенергії.

Користувачам треба свідомо перенести споживання з пікових годин на періоди, коли навантаження на мережу менше.

Хто контролюватиме

Агрегатори займуться координацією цього процесу. Це спеціальні учасники ринку, які об’єднують можливості окремих споживачів для управління попитом.

Що потрібно споживачам

Споживачам не треба змінювати свого поточного постачальника електроенергії. Але укласти два договори:

- угоду з електропостачальником - на купівлю електричної енергії;
- угоду з агрегатором - на участь в управлінні попитом та отримання виплат.

Як працюватиме схема

Схема буде такою для всіх категорій споживачів:

- підприємства зможуть переносити окремі виробничі процеси на години мінімального навантаження;
- домогосподарства - коригувати графік роботи потужних побутових електроприладів.

Подібна схема зменшить навантаження енергосистеми у критичні години.

Зміни підготували у межах адаптації українського законодавства до європейських норм.

Проєкт постанови незабаром опублікують на офіційному сайті Нацкомісії, щоб зібрати зауваження, пропозиції та провести відкрите обговорення.

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Теги: винагорода, економія світла
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