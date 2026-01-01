Жидичин скоро може залишитися без старости: що там відбувається

Жидичин скоро може залишитися без старости: що там відбувається
Очільниця Жидичинського старостинського округу Галина Матвіюк написала заяву на звільнення з посади.

Про це повідомила начальниця управління персоналу міськради Віра Гудима під час засідання постійної комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією 27 жовтня.

Так, на комісії розглядали проєкт рішення міської ради щодо звільнення Матвіюк з посади старости за її власним бажанням.

«Звільнення буде 13 листопада цього року. На цю сесію ми не виносимо рішення (про нового старосту округу, – ред.), воно піде вже на листопадову. Зазвичай, коли Галина Валентинівна була відсутня, її обов'язки виконував Петро Сущук – староста Прилуцького», – зазначила Гудима.

Журналісти сайту «Конкурент» звернулись за коментарем до Галини Матвіюк. Запитували, чому вона вирішила звільнитись та які у неї подальші кар'єрні плани. Проте жінка від коментарів відмовилась та зауважила, мовляв, це особиста справа.

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Теги: Жидичин, староста, звільнення
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