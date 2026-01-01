На війні загинув Герой з Волині Андрій Новосад

Люблинецька громада втратила ще одного свого Героя — НПро трагічну звістку повідомили у громаді.25 жовтня 2026 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сонячне Пологівського району Запорізької області, внаслідок ворожого удару загинув наш земляк, житель селища Люблинець, мужній Захисник України Новосад Андрій Ярославович, 29 червня 1979 року народження.Андрій віддано служив Україні, боронив нашу землю від російського агресора.Побратими згадують його як відповідального, мужнього, щирого та надійного воїна, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові."Війна безжально забирає захисників… Тих, хто мав жити, любити, будувати плани, радіти кожному новому дню. Тих, хто став на захист кожного з нас і заплатив за нашу свободу найвищу ціну — власне життя", - йдеться у повідомленні.Про дату зустрічі тіла Героя та чин похорону повідомлять додатково.