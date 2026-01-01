З хлопця, який на смерть збив дитину на Соборності в Луцьку, хочуть стягнути 10 мільйонів

Віталій Борис на смерть збив 14-річного школяра Олександра Шокура, який переходив дорогу. Рідні вимагають максимальне покарання, передбачене обвинуваченому, а також заявили про відшкодування моральної шкоди – 10 мільйонів гривень.



Про це йшлося під час судового засідання у вівторок 27 жовтня, на якому побували й журналісти сайту



Нагадаємо: 31 липня під колесами автомобіля загинув 14-річний Олександр Шокур, учень 10 класу Луцького ліцею №26. Відомо, що 4 серпня йому мало виповнитися 15 років. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Водій Audi A7 Віталій, якого підозрюють у смертельній ДТП на проспекті Соборності в Луцьку, визнав свою провину під час судового засідання та попросив вибачення у рідних загиблого.



Що заявлено у позові?



Санкція статті, яку інкримінують водієві, передбачає максимальне покарання до 8 років за ґратами. Саме на такому терміні наполягала матір загиблого Ірина.



«Така зухвала поведінка привела до незворотних наслідків. Він, сідаючи за кермо, вже розумів, що буде порушувати ПДР. Своїми діями ніс загрозу... Покарання має бути максимально суворим. Держава у цій статті вже передбачила максимальні пом'якшення, які тільки можуть бути. Всі ці щирі покаяння, про які він говорить, я так розумію, щире покаяння – готовність нести повну відповідальність. Немає тут ніяких пом'якшень», – казала матір.



Батько загиблого – Євгеній Шокур – теж підтримав жінку в проханні максимального покарання. Крім останнього, рідні хочуть стягнути з Віталія 10 мільйонів – 5 млн матері та стільки ж батькові.



Що каже обвинувачений?



Він повністю погодився з обвинуваченням та визнав провину.



«На пішохідному переході йшов хлопчик, якого я, на жаль, не пропустив. Хотів оминути зіткнення, але на жаль не зміг. Одразу загальмувавши, в мене був шоковий стан. Як тільки я знайшов телефон, одразу почав дзвонити у швидку. Додзвонитися не зміг. Швидка приїхала, я другий раз не телефонував. Я писав листа потерпілим, але він мені повернувся назад. Також телефонував, аби вибачитись. Я вибачаюсь і щиро каюся. Я в жодному разі не хотів, щоб так сталося», – казав Борис під час судового засідання.



Хлопець не заперечив позов в частині моральної компенсації, проте зауважив, що сума для нього велика.



Що буде далі?



Судове засідання перенесли, оскільки не з'явились представники страхової компанії, хоч їх повідомили про початок належним чином. Вирішили, що викличуть їх в засідання знову. Тому поки фінального рішення у справі немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбулось чергове судове засідання в резонансній справі щодо аварії на проспекті Соборності в обласному центрі Волині. Тоді 19-річний водій «ауді»на смерть збив 14-річного школяра, який переходив дорогу. Рідні вимагають максимальне покарання, передбачене обвинуваченому, а також заявили про відшкодування моральної шкоди – 10 мільйонів гривень.Про це йшлося під час судового засідання у вівторок 27 жовтня, на якому побували й журналісти сайту «Конкурент» Нагадаємо: 31 липня під колесами автомобіля загинув 14-річний Олександр Шокур, учень 10 класу Луцького ліцею №26. Відомо, що 4 серпня йому мало виповнитися 15 років. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Водій Audi A7 Віталій, якого підозрюють у смертельній ДТП на проспекті Соборності в Луцьку, визнав свою провину під час судового засідання та попросив вибачення у рідних загиблого.Санкція статті, яку інкримінують водієві, передбачає максимальне покарання до 8 років за ґратами. Саме на такому терміні наполягала матір загиблого«Така зухвала поведінка привела до незворотних наслідків. Він, сідаючи за кермо, вже розумів, що буде порушувати ПДР. Своїми діями ніс загрозу... Покарання має бути максимально суворим. Держава у цій статті вже передбачила максимальні пом'якшення, які тільки можуть бути. Всі ці щирі покаяння, про які він говорить, я так розумію, щире покаяння – готовність нести повну відповідальність. Немає тут ніяких пом'якшень», – казала матір.Батько загиблого –– теж підтримав жінку в проханні максимального покарання. Крім останнього, рідні хочуть стягнути з Віталія 10 мільйонів – 5 млн матері та стільки ж батькові.Він повністю погодився з обвинуваченням та визнав провину.«На пішохідному переході йшов хлопчик, якого я, на жаль, не пропустив. Хотів оминути зіткнення, але на жаль не зміг. Одразу загальмувавши, в мене був шоковий стан. Як тільки я знайшов телефон, одразу почав дзвонити у швидку. Додзвонитися не зміг. Швидка приїхала, я другий раз не телефонував. Я писав листа потерпілим, але він мені повернувся назад. Також телефонував, аби вибачитись. Я вибачаюсь і щиро каюся. Я в жодному разі не хотів, щоб так сталося», – казав Борис під час судового засідання.Хлопець не заперечив позов в частині моральної компенсації, проте зауважив, що сума для нього велика.Судове засідання перенесли, оскільки не з'явились представники страхової компанії, хоч їх повідомили про початок належним чином. Вирішили, що викличуть їх в засідання знову. Тому поки фінального рішення у справі немає.

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