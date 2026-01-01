У Рівному заснували молодіжну поетичну премію імені Максима Кривцова





Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради. Перше нагородження запланували на 22 січня 2027 року, у день народження Максима Кривцова. Кошти на премію виділятимуть із міського бюджету, а її розмір на наступний рік поки не оголосили, пише



За умовами конкурсу, лауреат має протягом року витратити щонайменше половину винагороди на друк своєї поетичної збірки. 10% накладу передадуть до бібліотек Рівненської громади.



Як подати заявку

Прийом документів триватиме з 1 до 31 грудня 2026 року. До заявки потрібно додати примірник поетичної збірки українською мовою, творчу біографію, кошторис її видання та щонайменше дві фахові рецензії.



Кандидатів зможуть висувати не лише самі автори, а й заклади освіти та культури, громадські організації, творчі спілки й органи влади.



Переможця обиратиме спеціальний комітет. Якщо гідного кандидата не знайдуть, нагороду можуть не присуджувати. Отримати її можна лише раз, водночас положення дозволяє посмертне нагородження. Лауреату вручать диплом, нагрудний знак і гроші.



Довідково:



Максим Кривцов був поетом і військовим, автором збірки «Вірші з бійниці». Він брав участь у Революції Гідності, а у 2014 році добровольцем вирушив на фронт. Служив у Добровольчому українському корпусі «Правий сектор» і бригаді «Рубіж» Національної гвардії України.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Кривцов знову став до війська. Він загинув 7 січня 2024 року. У 2025 році йому посмертно присвоїли звання Героя України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Участь у конкурсі можуть взяти автори віком до 35 років, які живуть, навчаються або працюють у Рівненській громаді. Переможець отримає грошову винагороду на видання власної книжки.Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради. Перше нагородження запланували на 22 січня 2027 року, у день народження Максима Кривцова. Кошти на премію виділятимуть із міського бюджету, а її розмір на наступний рік поки не оголосили, пише misto.media За умовами конкурсу, лауреат має протягом року витратити щонайменше половину винагороди на друк своєї поетичної збірки. 10% накладу передадуть до бібліотек Рівненської громади.Як подати заявкуПрийом документів триватиме з 1 до 31 грудня 2026 року. До заявки потрібно додати примірник поетичної збірки українською мовою, творчу біографію, кошторис її видання та щонайменше дві фахові рецензії.Кандидатів зможуть висувати не лише самі автори, а й заклади освіти та культури, громадські організації, творчі спілки й органи влади.Переможця обиратиме спеціальний комітет. Якщо гідного кандидата не знайдуть, нагороду можуть не присуджувати. Отримати її можна лише раз, водночас положення дозволяє посмертне нагородження. Лауреату вручать диплом, нагрудний знак і гроші.Максим Кривцов був поетом і військовим, автором збірки «Вірші з бійниці». Він брав участь у Революції Гідності, а у 2014 році добровольцем вирушив на фронт. Служив у Добровольчому українському корпусі «Правий сектор» і бригаді «Рубіж» Національної гвардії України.Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Кривцов знову став до війська. Він загинув 7 січня 2024 року. У 2025 році йому посмертно присвоїли звання Героя України.

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