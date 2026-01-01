На Волині шукають вільні місця для поселення ВПО





На Волині шукають додаткові місця для розміщення ВПО, повідомили у Волинській військовій адміністрації, пише



Як повідомила директорка департаменту соціального захисту Оксана Гобод, із настанням холодів на Волинь очікують нові переміщення людей із територій бойових дій та тимчасово окупованих територій.



«Через гуманітарний коридор у Домановому від початку року вже повернулися 12 228 українців, з них 380 — за минулий тиждень. Кількість людей зростає, тому розміщення тих, хто вирішує залишитися на Волині, — одне з першочергових завдань», — сказала Оксана Гобод.



З її слів, здебільшого люди прибувають самостійно, для допомоги їм при департаменті соціального захисту облдержадміністрації працює «гаряча лінія».



Наразі 17 громад запропонували додаткових 28 об'єктів на 185 ліжкомісць. Наразі спільно з рятувальниками їх перевірять на безпечність внутрішньобудинкових електромереж і систем опалення.



Виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк також зазначив, що в громадах мають працювати з місцевим населенням, яке може запропонувати розміщення внутрішньо переміщених людей в приватному секторі.

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