У Києві збудують водні переправи через Дніпро на 1 млрд гривень, - Кличко





Про це повідомляє Віталія Кличка.



За його словами, відповідне рішення сьогодні розглянули на Раді оборони столиці.



"Серед питань, які розглянули, зокрема - реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під'їзних шляхів до них. З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову", - зазначив Кличко.



Він додав, що місця розміщення буде визначати військове командування, а погоджувати - Київська міська військова адміністрація.



"Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти - 1 млрд грн на цей проєкт", - розповів мер Києва.



Крім того, на Раді оборони розглянули й питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці, з огляду на посилення ворожих ударів по критичній інфраструктурі.



"Зокрема, фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро. З цього питання заслухали пропозиції військових", - повідомив Кличко.



Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві планують побудувати комбіновані водні переправи через Дніпро, а також під'їзні шляхи до них. Вартість проєкту становить 1 млрд гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера містаЗа його словами, відповідне рішення сьогодні розглянули на Раді оборони столиці."Серед питань, які розглянули, зокрема - реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під'їзних шляхів до них. З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову", - зазначив Кличко.Він додав, що місця розміщення буде визначати військове командування, а погоджувати - Київська міська військова адміністрація."Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти - 1 млрд грн на цей проєкт", - розповів мер Києва.Крім того, на Раді оборони розглянули й питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці, з огляду на посилення ворожих ударів по критичній інфраструктурі."Зокрема, фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро. З цього питання заслухали пропозиції військових", - повідомив Кличко.Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами.

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