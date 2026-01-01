У Луцьку попрощалися із воїном Андрієм Нестеренком

Андрія Нестеренка. Попрощатися з воїном разом із родиною прийшли друзі, близькі, знайомі, побратими та представники міської влади.



Про це



Андрій Олександрович Нестеренко народився 9 січня 1986 року в Дніпрі. Коли йому було вісім місяців, переїхав разом із мамою до Луцька. Тут ріс і навчався. Закінчив школу № 9, вищу освіту здобув у Луцькому національному технічному університеті.



Мама Ольга Іванівна розповіла, що син був надзвичайно добрим і чуйним. Мав багато друзів. Любив спорт, займався гандболом, брав участь у змаганнях. А ще Андрій захоплювався читанням і мав власну бібліотеку.



«У його житті було багато інтересів, захоплень і людей, які цінували його за добре серце та відкритість», — поділилася Ольга Іванівна.



Двоюрідний брат захисника Захар розповів, що Андрій був дуже добрим, спокійним, виваженим і доброзичливим. Він дуже любив Україну, був щирим патріотом.



«Андрій любив читати. Навіть будучи на фронті, читав книжки. Він ніколи не забував Бога, за можливості ходив до церкви. Був дуже життєлюбним. На жаль, доля розпорядилася по-своєму», — сказав брат.



Провести захисника в останню дорогу прийшла колишня колега Юлія, яка працювала з Андрієм в одному відділі на підприємстві. Вона згадує його як щиру, відповідальну, пунктуальну, працьовиту та дуже добру людину.



«Доброта була однією з його найвиразніших рис», — сказала жінка.



Рідний дядько захисника, митрофорний протоієрей Олександр Королюк, звершуючи панахиду, розповів, що Андрій був патріотом і націоналістом, брав участь у Майдані під час Революції Гідності. Багато читав і був дуже ерудованим.



«Проявляючи любов до Бога, він пішов служити — захищати Україну. Під час служби виконував складні завдання і завжди казав, що на все воля Божа. Андрій мав позивний “Нестор”. Так символічно склалося, що його похорон відбувся у день пам’яті преподобного Нестора-літописця», — зазначив священник.



Солдат Андрій Нестеренко загинув 3 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області.



Поховали воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.



"Висловлюємо щирі співчуття мамі, рідним, друзям і побратимам Андрія. Розділяємо біль непоправної втрати.



Честь і шана захиснику України!" - наголошують у міській раді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 27 жовтня, у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського відбувся чин похорону захисника. Попрощатися з воїном разом із родиною прийшли друзі, близькі, знайомі, побратими та представники міської влади.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Андрій Олександрович Нестеренко народився 9 січня 1986 року в Дніпрі. Коли йому було вісім місяців, переїхав разом із мамою до Луцька. Тут ріс і навчався. Закінчив школу № 9, вищу освіту здобув у Луцькому національному технічному університеті.Мамарозповіла, що син був надзвичайно добрим і чуйним. Мав багато друзів. Любив спорт, займався гандболом, брав участь у змаганнях. А ще Андрій захоплювався читанням і мав власну бібліотеку.«У його житті було багато інтересів, захоплень і людей, які цінували його за добре серце та відкритість», — поділилася Ольга Іванівна.Двоюрідний брат захисника Захар розповів, що Андрій був дуже добрим, спокійним, виваженим і доброзичливим. Він дуже любив Україну, був щирим патріотом.«Андрій любив читати. Навіть будучи на фронті, читав книжки. Він ніколи не забував Бога, за можливості ходив до церкви. Був дуже життєлюбним. На жаль, доля розпорядилася по-своєму», — сказав брат.Провести захисника в останню дорогу прийшла колишня колега Юлія, яка працювала з Андрієм в одному відділі на підприємстві. Вона згадує його як щиру, відповідальну, пунктуальну, працьовиту та дуже добру людину.«Доброта була однією з його найвиразніших рис», — сказала жінка.Рідний дядько захисника, митрофорний протоієрей Олександр Королюк, звершуючи панахиду, розповів, що Андрій був патріотом і націоналістом, брав участь у Майдані під час Революції Гідності. Багато читав і був дуже ерудованим.«Проявляючи любов до Бога, він пішов служити — захищати Україну. Під час служби виконував складні завдання і завжди казав, що на все воля Божа. Андрій мав позивний “Нестор”. Так символічно склалося, що його похорон відбувся у день пам’яті преподобного Нестора-літописця», — зазначив священник.Солдат Андрій Нестеренко загинув 3 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області.Поховали воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа."Висловлюємо щирі співчуття мамі, рідним, друзям і побратимам Андрія. Розділяємо біль непоправної втрати.Честь і шана захиснику України!" - наголошують у міській раді.

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