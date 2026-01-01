Режим тиші у районі Олешок триватиме до вечора 1 листопада

Режим тиші у районі Олешок триватиме до вечора 1 листопада
Режим тиші в районі Олешок триватиме з 27 жовтня до 22:59 неділі, 1 листопада.

Як передає Укрінформ, про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у Телеграмі.

Він нагадав, що в рамках ініціативи першої леді США Меланії Трамп з розблокування Олешок 27 жовтня о 3:00 за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України.

"Це найбільша деескалація з 2022 року. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", – зауважив Арахамія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Вадимом Ляшуком
Сьогодні, 15:06
Режим тиші у районі Олешок триватиме до вечора 1 листопада
Сьогодні, 14:52
Боєць з Волині розповів, як цілу ніч з пораненням ховався від обстрілів під деревом
Сьогодні, 14:26
«Якщо не буде ТЦК, посиплеться фронт»: ветеран із Луцька, який втратив обидві ноги, висловився про мобілізацію
Сьогодні, 14:00
Лідери Фінляндії та Норвегії подзвонили путіну щодо завершення війни в Україні
Сьогодні, 13:14
Медіа
відео
1/8