Режим тиші у районі Олешок триватиме до вечора 1 листопада
Сьогодні, 14:52
Режим тиші в районі Олешок триватиме з 27 жовтня до 22:59 неділі, 1 листопада.
Як передає Укрінформ, про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у Телеграмі.
Він нагадав, що в рамках ініціативи першої леді США Меланії Трамп з розблокування Олешок 27 жовтня о 3:00 за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України.
"Це найбільша деескалація з 2022 року. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", – зауважив Арахамія.
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Як передає Укрінформ, про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у Телеграмі.
Він нагадав, що в рамках ініціативи першої леді США Меланії Трамп з розблокування Олешок 27 жовтня о 3:00 за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України.
"Це найбільша деескалація з 2022 року. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", – зауважив Арахамія.
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