Режим тиші у районі Олешок триватиме до вечора 1 листопада





Як передає Давид Арахамія повідомив у Телеграмі.



Він нагадав, що в рамках ініціативи першої леді США Меланії Трамп з розблокування Олешок 27 жовтня о 3:00 за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України.



"Це найбільша деескалація з 2022 року. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", – зауважив Арахамія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Режим тиші в районі Олешок триватиме з 27 жовтня до 22:59 неділі, 1 листопада.Як передає Укрінформ , про це голова парламентської фракції "Слуга народу"повідомив у Телеграмі.Він нагадав, що в рамках ініціативи першої леді США Меланії Трамп з розблокування Олешок 27 жовтня о 3:00 за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України."Це найбільша деескалація з 2022 року. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", – зауважив Арахамія.

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