«Якщо не буде ТЦК, посиплеться фронт»: ветеран із Луцька, який втратив обидві ноги, висловився про мобілізацію

Чому ветеран вважає примусову мобілізацію необхідною

Лучанин, колишній командир роти, який втратив обидві ноги під Очеретиним, вважає, що без примусової мобілізації фронт не втримати, хоча саму бусифікацію називає поганим явищем.Про це він сказав в інтерв'юв проєкті «Генерація успішних людей»«До бусифікації я ставлюся погано. Але давай міркувати логічно. Коли на фронті є люди, фронт тримається. Коли людей нема, фронт не тримається, і де він зупиниться, невідомо», — сказав Соломін.За його словами, мобілізація і демобілізація в Україні провалені. Звідси й кричуща несправедливість: одні воюють п'ятий рік, а інші відкуповуються або тікають.«Породилися ТЦК, породилися хабарі, породилося те, що породилося. Але якщо хтось думає, що одні воюватимуть, а інші сидітимуть, так точно не буде», — каже ветеран.Він не має ілюзій, що на фронт підуть депутати чи їхні сини: «Ми ж не трирічні діти».Окремо спитав, чому масово не воює поліція: «Це ж орган, який мав би захищати народ. А він, виявляється, захищає, напевно, не народ, а когось іншого». Соломін визнав, що бойові підрозділи в поліції є, але їх значно менше, ніж у ЗСУ чи Нацгвардії.Найжорсткіше він висловився про ТЦК: «Якщо завтра не буде ТЦК, не буде тих підаравсів, то посиплеться фронт. Це питання часу. Я думаю, що навіть затяті противники ТЦК зі мною не посперечаються».На закиди про хабарі в ТЦК ветеран відповів: «Звичайно, є хабарі. А хто їх породжує? Хіба не ті люди, які хочуть відкупитися від армії?»На думку Соломіна, порядок мав би бути інший: людина за конституційним обов'язком сама приходить до ТЦК, проходить ВЛК, і вже там вирішують, чи вона придатна, чи має відстрочку через сім'ю або роботу на критичній інфраструктурі.На питання, чи не прикро йому, що він воював, а інші ховаються, ветеран відповів: «Прикро». Але, за його словами, у 2022 році він пішов на війну «за покликом серця» і це був його власний вибір.