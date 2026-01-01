Боєць з Волині розповів, як цілу ніч з пораненням ховався від обстрілів під деревом

В'ячеслав Ятчук отримав осколкове поранення лівого стегна та цілу ніч просидів під поваленим деревом, поки російські FPV намагалися його вразити. Побратими думали, що він загинув.



Історію евакуації 36-річного захисника розповіли 27 жовтня у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, пише



Родом прикордонник із Ратнівської громади Ковельського району. Він мобілізувався до війська у березні 2025 року й одразу долучився до бойового підрозділу Волинського прикордонного загону. За освітою він — вчитель фізкультури. Тож отримав позивний «Фізрук».



За словами прикордонника, найкритичніший епізод йому довелося пережити під час заходу на одну із позицій на початку ротації. Тоді В'ячеслав разом з побратимами, які проводили евакуацію важкопоранених потрапили під російський обстріл, під час якого він отримав поранення ноги. Залетів «Mavic» військові думали, що він український, а виявився — російський.



«Тоді я отримав осколкове поранення лівого стегна. Згодом наші хлопці під'їхали до нас на НРК і забрали тяжкопоранених та загиблого бійця, а я забіг в посадку й заховався під поваленим стовбуром дерева, де знесилений крововтратою заснув», — розповідає прикордонник.



Прикордонник пригадує: протягом тривалого часу російські FPV-дрони кружляли навколо, йому цілу ніч довелося пробути у лісі.



«Мене врятувало те, що була спека і зеленка. Дерева нагрівалися і з дронів мене не було помітно. Водночас не було води, а дуже хотілося пити, тому жував листя. Рація сіла і всі думали, що я загинув, хоча наші мене шукали квадрокоптером, адже дронарі бачили, що я забіг в посадку», — говорить боєць.



Під обід наступного дня, коли російські дрони перестали атакувати посадку, В'ячеслав вирішив йти до побратимів, здолавши майже кілометр відкритої місцевості. Воїну вдалося непомітним дістатися до українських позицій. Після чого йому надали першу медичну допомогу, а згодом евакуювали до шпиталю.



Після лікування прикордонник повернувся до побратимів на лінію бойового зіткнення. Нині «Фізрук» продовжує службу на українсько-білоруській ділянці держкордону неподалік від рідного села.

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