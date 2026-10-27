Лідери Фінляндії та Норвегії подзвонили путіну щодо завершення війни в Україні

Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з президентом Росії володимиром путіним. Сторони обговорили російську війну проти України та дипломатичні зусилля для її завершення.



Про це повідомила канцелярія президента Фінляндії, пише



Розмова стала продовженням зустрічі лідерів у норвезькому Осло 20 жовтня. Під час підготовки до телефонних переговорів Фінляндія та Норвегія консультувалися з Україною.



Стубб і Стере виступили ініціаторами розмови, щоб обговорити шляхи припинення війни та забезпечення миру й стабільності в Європі. Однією з цілей було безпосередньо передати Путіну українські сигнали щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.



У канцелярії фінського президента наголосили, що Стубб і Стере брали участь у розмові як керівники своїх держав, а не як представники Європи.



Під час переговорів лідери також підкреслили, що Фінляндія та Норвегія залишаються послідовними прихильниками України й продовжуватимуть її підтримувати. Вони наголосили на необхідності завершення війни та продовження переговорного процесу.



"Розмова була прямою та предметною. Ми є сусідами Росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії, Норвегії та Європи загалом. Завершення війни потребує прямих переговорів", – заявив Стубб.



Стере, зі свого боку, наголосив на гуманітарних наслідках російської війни та важливості деескалації.



"Війна спричиняє величезні людські страждання та витрати. Вона залишить слід у кількох поколіннях. Під час телефонної розмови ми наголосили на важливості деескалації", – сказав норвезький прем’єр.



Розмову провели з Гельсінкі.



Радник українського президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам повідомив, що після дзвінка з Путіним Стубб і Стере зв'язалися з Володимиром Зеленським, аби поділитися подробицями.



Раніше Bloomberg повідомляв, що Стубб і Стере готуються до телефонної розмови з Путіним щодо перспектив мирного врегулювання війни в Україні. За даними видання, ініціатива пролунала на тлі активізації дипломатичних зусиль, зокрема після зустрічі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з Путіним у Санкт-Петербурзі. Фінляндія та Норвегія прагнуть долучитися до обговорення майбутньої європейської безпеки, наголошуючи на своєму сусідстві з Росією та підтримці України.



Про зустріч у тристоронньому форматі на рівні технічних команд домовилися під час візиту американського перемовника Стіва Віткоффа до Санкт-Петербургу минулого тижня. Пропозицію про відновлення тристоронніх перемовин передала Україна. Віткофф повіз цю пропозицію до Росії, і за підсумками переговорів Москва просигналізувала про готовність.



Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на початку листопада в Абу-Дабі можуть відбутися тристоронні переговори України, США та Росії. За його словами, конкретної дати зустрічі поки не визначили, а участь Європи в цьому форматі не передбачена. Пєсков також зазначив, що Володимир Путін доручив російській делегації обговорити питання безпеки Росії та України на період після початку врегулювання війни.



Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що тристоронні переговори України, США та Росії на рівні команд можуть відбутися в першій половині листопада. За його словами, українська сторона готова до зустрічі в будь-який день, однак рішення залежить від позиції Росії. Зеленський зазначив, що переговори потребують участі й тиску США, а наступним кроком має стати перехід від технічних консультацій до безпосередньої зустрічі лідерів держав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Фінляндіїі прем’єр-міністр Норвегії27 жовтня провели телефонну розмову з президентом Росії. Сторони обговорили російську війну проти України та дипломатичні зусилля для її завершення.Про це повідомила канцелярія президента Фінляндії, пише LB.ua Розмова стала продовженням зустрічі лідерів у норвезькому Осло 20 жовтня. Під час підготовки до телефонних переговорів Фінляндія та Норвегія консультувалися з Україною.Стубб і Стере виступили ініціаторами розмови, щоб обговорити шляхи припинення війни та забезпечення миру й стабільності в Європі. Однією з цілей було безпосередньо передати Путіну українські сигнали щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.У канцелярії фінського президента наголосили, що Стубб і Стере брали участь у розмові як керівники своїх держав, а не як представники Європи.Під час переговорів лідери також підкреслили, що Фінляндія та Норвегія залишаються послідовними прихильниками України й продовжуватимуть її підтримувати. Вони наголосили на необхідності завершення війни та продовження переговорного процесу."Розмова була прямою та предметною. Ми є сусідами Росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії, Норвегії та Європи загалом. Завершення війни потребує прямих переговорів", – заявив Стубб.Стере, зі свого боку, наголосив на гуманітарних наслідках російської війни та важливості деескалації."Війна спричиняє величезні людські страждання та витрати. Вона залишить слід у кількох поколіннях. Під час телефонної розмови ми наголосили на важливості деескалації", – сказав норвезький прем’єр.Розмову провели з Гельсінкі.Радник українського президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам повідомив, що після дзвінка з Путіним Стубб і Стере зв'язалися з Володимиром Зеленським, аби поділитися подробицями.Раніше Bloomberg повідомляв, що Стубб і Стере готуються до телефонної розмови з Путіним щодо перспектив мирного врегулювання війни в Україні. За даними видання, ініціатива пролунала на тлі активізації дипломатичних зусиль, зокрема після зустрічі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з Путіним у Санкт-Петербурзі. Фінляндія та Норвегія прагнуть долучитися до обговорення майбутньої європейської безпеки, наголошуючи на своєму сусідстві з Росією та підтримці України.Про зустріч у тристоронньому форматі на рівні технічних команд домовилися під час візиту американського перемовника Стіва Віткоффа до Санкт-Петербургу минулого тижня. Пропозицію про відновлення тристоронніх перемовин передала Україна. Віткофф повіз цю пропозицію до Росії, і за підсумками переговорів Москва просигналізувала про готовність.Речник Кремлязаявив, що на початку листопада в Абу-Дабі можуть відбутися тристоронні переговори України, США та Росії. За його словами, конкретної дати зустрічі поки не визначили, а участь Європи в цьому форматі не передбачена. Пєсков також зазначив, що Володимир Путін доручив російській делегації обговорити питання безпеки Росії та України на період після початку врегулювання війни.Президенттакож підтвердив, що тристоронні переговори України, США та Росії на рівні команд можуть відбутися в першій половині листопада. За його словами, українська сторона готова до зустрічі в будь-який день, однак рішення залежить від позиції Росії. Зеленський зазначив, що переговори потребують участі й тиску США, а наступним кроком має стати перехід від технічних консультацій до безпосередньої зустрічі лідерів держав.

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