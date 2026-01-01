У лікарні помер воїн з Волині Сергій Швед

Швед Сергій Миколайович, 27 серпня 1993 року народження.



Про це



"Ще одне молоде життя обірвалося, залишивши біль і невимовний сум у серцях рідних. Особливо важко усвідомлювати цю втрату його сестрам, для яких він назавжди залишиться рідною та дорогою людиною.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, сестрам, близьким і побратимам Сергія. Нехай Господь дасть сили пережити це важке горе.



Поховання пройде завтра 28 жовтня в селі Рудка-Червинська.



Світла пам’ять Сергію. Вічна шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 жовтня, у лікарні помер захисник України, ветеран війни, житель села Рудка-Червинська, 27 серпня 1993 року народження.Про це повідомили у Прилісненській громаді."Ще одне молоде життя обірвалося, залишивши біль і невимовний сум у серцях рідних. Особливо важко усвідомлювати цю втрату його сестрам, для яких він назавжди залишиться рідною та дорогою людиною.Висловлюємо щирі співчуття рідним, сестрам, близьким і побратимам Сергія. Нехай Господь дасть сили пережити це важке горе.Поховання пройде завтра 28 жовтня в селі Рудка-Червинська.Світла пам’ять Сергію. Вічна шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

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