У лікарні помер воїн з Волині Сергій Швед
Сьогодні, 12:13
Сьогодні, 27 жовтня, у лікарні помер захисник України, ветеран війни, житель села Рудка-Червинська Швед Сергій Миколайович, 27 серпня 1993 року народження.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Ще одне молоде життя обірвалося, залишивши біль і невимовний сум у серцях рідних. Особливо важко усвідомлювати цю втрату його сестрам, для яких він назавжди залишиться рідною та дорогою людиною.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, сестрам, близьким і побратимам Сергія. Нехай Господь дасть сили пережити це важке горе.
Поховання пройде завтра 28 жовтня в селі Рудка-Червинська.
Світла пам’ять Сергію. Вічна шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Ще одне молоде життя обірвалося, залишивши біль і невимовний сум у серцях рідних. Особливо важко усвідомлювати цю втрату його сестрам, для яких він назавжди залишиться рідною та дорогою людиною.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, сестрам, близьким і побратимам Сергія. Нехай Господь дасть сили пережити це важке горе.
Поховання пройде завтра 28 жовтня в селі Рудка-Червинська.
Світла пам’ять Сергію. Вічна шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
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